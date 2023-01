Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou o Chromebox CXI5, um PC de mesa ChromeOS que tem tempos de inicialização rápidos e uma etiqueta de preço razoável.

Projetado para uso escolar e profissional, a máquina vem com um processador Intel Core i7 da 12ª geração e roda o sistema operacional do Google, podendo assim lidar com navegação na Internet, aplicativos Office e muitos outros.

Ela vem com quatro portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A, mais um par de entradas/saídas USB 4 Gen 3 Tipo C. Há também duas portas HDMI 2.1, portanto pode suportar até quatro monitores externos quando acoplado com o USB-C.

A tecnologia Intel Wi-Fi 6E (Gig+) está a bordo para redes sem fio rápidas, enquanto a 2.5G Gigabit Ethernet também está presente para uma conexão com fio.

A Acer também anunciou o Add-In-One 24, que consiste de um monitor Full HD de 24 polegadas com uma doca dedicada para caber no Chromebox CXI5 incluído. Isto, portanto, atua como uma solução tudo-em-um de mesa.

O monitor inclui uma webcam de 115 graus de 5 megapixels, microfones duplos e alto-falantes estéreo de 4W.

Também será disponibilizado um modelo Acer Chromebox Enterprise CXI5.

O modelo padrão Chromebox CXI5 começa em US$289,99 e estará disponível nos EUA e na América do Norte no primeiro trimestre do ano. O conjunto Add-In-One 24 começará em $799,99 com disponibilidade similar.

Um lançamento no Reino Unido e na Europa começará em março. Os preços ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.