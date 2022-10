Acer Chromebook 516 GE é direcionado diretamente aos jogadores de laptop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Livros cromados e jogos não são duas coisas que normalmente andam juntas, mas tudo isso está mudando. Diga olá ao Acer Chromebook 516 GE.

A nova máquina promete acesso a mais de 1.000 jogos via cloud gaming da Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, e Amazon Luna. Embora agora possa ser um bom momento para lançar um para a própria Stadia do Google que, infelizmente, está em sua fase de morte.

São os jogos tratados, mas e quanto ao hardware? A Acer diz que o Chromebook 516 GE é alimentado por processadores Intel Core da 12ª geração e 16GB de RAM LPDDR4X. Um SSD NVMe de 256GB PCIe trata do armazenamento, mas lembre-se - você está transmitindo todos os seus jogos para que não precise de terabytes sobre terabytes de armazenamento aqui. Bem-vindo ao futuro!

Além disso, há uma tela ultra-suave com taxa de atualização de 120Hz rodando em WQXGA (2560x1600) e medindo 16 polegadas de tamanho. Uma gama de cores 100 por cento sRGB significa que tanto os gamers quanto os criativos devem esperar uma reprodução de cores spot-on, não importa o que eles façam.

Outros ajustes dignos de nota são o suporte incluído para áudio DTS, bem como um teclado para jogos que inclui suporte para tecnologia anti-fantasmas. Isso significa que entradas super-rápidas não devem ser um problema e, sim, há o suporte RGB. Afinal de contas, não seria um laptop para jogos sem ele.

As portas adornam bastante o Chromebook 516 GE - A Acer diz que podemos procurar portas USB tipo C, USB tipo A e HDMI duplas, enquanto o Bluetooth 5.2 também está disponível. Jogue em nove horas de duração da bateria quando estiver jogando, e você não pode realmente errar muito.

Quanto ao preço, o Acer Chromebook 516 GE será vendido por £849 / $649 / EUR999 quando for à venda. Isso acontecerá em outubro nos Estados Unidos, na Europa em dezembro e no Reino Unido em janeiro de 2023.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.