(Pocket-lint) - Como parte de sua conferência de imprensa global, a Acer anunciou dois Chromebooks projetados para o novo normal do trabalho híbrido.

O Acer Chromebook Spin 714 é um dispositivo conversível de 14 polegadas que é otimizado para chamadas de vídeo. Ele apresenta uma webcam MIPI Full HD com tecnologia de redução de ruído temporal e array de dois mircófones.

É Intel Evo verificado, rodando até o processamento Intel Core i7 da 12ª geração. A bateria dura até 10 horas em uma única carga, enquanto as capacidades de carga rápida significam que você pode obter quatro horas de uso a partir de apenas 30 minutos de tempo de carga.

Uma caneta USI acoplável está incluída, o que proporciona 4.096 níveis de sensibilidade à pressão. A DTS Audio está a bordo para som. Duas portas Thunderbolt 4 estão incluídas, juntamente com saída HDMI.

O Chromebook Spin 714 estará disponível na América do Norte, Europa e Reino Unido a partir de agosto, com preço a partir de $749,99 / EUR879 / £799.

Uma edição Enterprise também estará disponível.

O Acer Chromebook Tab 510 é um tablet Chrome OS com um display de 10,1 polegadas 1920 x 1200 e câmera frontal de 5 megapixels para chamadas de vídeo. Uma câmera de 8 megapixels também pode ser encontrada na parte traseira.

Ela é alimentada pela CPU Snapdragon 7c Gen 2 com suporte opcional de 4G LTE.

O tablet também inclui um estilete acoplável, com um estojo opcional para o Teclado Folio. A duração da bateria dura 11 horas com uma única carga.

O Chromebook Tab 510 estará disponível a partir de julho tanto na América do Norte como no Reino Unido, com preço a partir de $399,99 / £399.

