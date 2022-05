Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou uma versão de seu Predator Helios 300 portátil para jogos que oferece 3D sem óculos através de uma tela estereoscópica.

O Predator Helios 300 SpatialLabs Edition utiliza um software dedicado a criar um efeito 3D ao vivo para "mais de 50 jogos populares" durante o jogo. Está planejado um suporte adicional após seu lançamento.

"Estamos entusiasmados em adicionar uma nova dimensão aos jogos com o Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, possibilitando jogos 3D estereoscópicos sem óculos líderes da indústria", disse o co-COO da Acer, Jerry Kao

"Ao integrar nossa tecnologia SpatialLabs com nossos laptops para jogos Predator, esperamos criar uma nova categoria de experiências de jogos imersivos".

O Helios 300 SpatialLabs Edition utiliza um display Ultra HD de 15,6 polegadas com uma lente lenticular de cristal líquido colada a ele. Isto permite que jogos não suportados sejam vistos em 2D como com os laptops para jogos normais.

Ele pode ser projetado com processamento Intel Core i9 de até 12ª geração, gráficos Nvidia GeForce RTX 3080, 32GB de memória RAM e SSD.

Ele vem com Windows 11 da caixa, uma porta HDMI 2.1, Thunderbolt 4, e duas entradas USB 3.2 Gen2.

O preço para o Predator Helios 300 SpatialLabs Edition começa em $3.399,99 / 3.299 euros e estará disponível na América do Norte a partir do início do quarto trimestre. Os gamers europeus podem obtê-lo a partir de setembro.

