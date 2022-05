Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou novos laptops em suas linhas Swift e Spin, introduzindo os processadores Intel Core da 12ª geração e pré-instalou o Windows 11 na mistura.

O Acer Swift 3 OLED é Intel Evo verificado e vem com um display WQXGA+ OLED de 14 polegadas (daí o nome). Ele roda no processador Intel Core H da série 12ª geração com gráficos Iris Xe e pode ser equipado com até 16GB de RAM LPDDR5.

Um SSD PCI2 Gen4 fornece o armazenamento, enquanto que a vida útil da bateria é reivindicada para durar até 10 horas. Uma carga rápida de 30 minutos também pode proporcionar quatro horas de uso.

O Swift 3 OLED pesa 1,4kg e tem apenas 17,9mm de espessura. Ele também apresenta um touchpad OceanGlass feito de resíduos plásticos "ocean-bound".

Ele estará disponível a partir de julho nos EUA, Reino Unido e Europa, com preço a partir de US$899,99 / EUR999 / £1.099.

O novo Acer Spin 5 é um notebook conversível com um touchpad WQXGA (2560 x 1600) de 14 polegadas. Pode ser equipado com um processador Intel Core i7 de 12ª geração com 16GB de RAM e 1TB de armazenamento SSD.

Há duas portas USB-C que suportam o Thunderbolt 4 para entrega rápida de dados e energia.

Como o Swift 3 OLED, o novo Spin 5 também estará disponível a partir de julho, com preço de $1.349,99 / 1.399 euros / 1.399 libras esterlinas.

Finalmente, a nova Spin 3 2 em 1 da Acer vem com uma tela Full HD touchscreen e o próprio Active Stylus da Acer.

Mais uma vez, o processamento Intel Core da 12ª geração executa o programa, com opções de armazenamento SSD. Ele também tem duas portas USB-C com Thunderbolt 4.

Estará disponível a partir de junho na Europa e no Reino Unido, em agosto nos EUA. Os preços começam em $849,99 / EUR999 / £899.

Escrito por Rik Henderson.