Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou a atualização de seu laptop para jogos Triton 300 SE em 2022.

Disponível em modelos de 14 e 16 polegadas, o menor dos dois pode ser fornecido com uma tela de 2560 x 1600 OLED - uma novidade para a linha. Ele também tem uma taxa de atualização de 165Hz, para uma jogabilidade suave.

Como no caso do equipamento de 16 polegadas, também está disponível uma opção de painel IPS. Entretanto, o maior dos dois pode ser acelerado com uma taxa de atualização de até 240Hz.

Ambos os novos computadores portáteis Acer Triton 300 SE podem vir com processamento Intel Core de 12ª geração, com a versão de 16 polegadas oferecendo alternativas i5 ou i7. O modelo menor pode ir um pouco mais alto, com um processador i9.

Cada um vem com até 2TB de armazenamento SSD e até 16GB de memória LPDDR5.

O modelo de 14 polegadas 300 SE será executado até os gráficos Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, enquanto a variante maior empurrará isso para RTX 3070 Ti.

O resfriamento foi melhorado na linha este ano, com a tecnologia de ventiladores Aeroblade 3D de 5ª geração da Acer incorporada.

O Acer Predator 300 SE de 14 polegadas de 2022 estará disponível por volta de junho a julho, com preços a partir de 1.499 euros / 1.599 dólares. Enquanto o equipamento de 16 polegadas estará disponível por volta de julho a agosto, com preço a partir de 1.599 euros / 1.749 dólares.

Escrito por Rik Henderson.