Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou um refrescado Chromebook Spin 514, e é um dos primeiros Chromebooks a apresentar os mais recentes processadores AMD Ryzen série 5000 C.

Muito longe dos Chromebooks de baixa especificação do passado, o Spin 514 deve ser capaz de lidar com alguma produtividade séria, graças ao aumento do poder de processamento.

A Acer também deu muita ênfase às chamadas em conferência e diz que a webcam Full HD embarcada tem tecnologia de redução de chama e uma tela de privacidade incorporada quando não está em uso.

O áudio deve ser decente graças aos microfones duplos e alto-falantes duplos de disparo para cima.

A tela é, naturalmente, uma tela sensível ao toque, já que se trata de um dispositivo conversível. Tem 14 polegadas com resolução Full HD e uma frente de vidro Corning Gorilla Glass.

Possui cobertura 100 por cento sRGB, bem como atraente luneta estreita.

A durabilidade deve ser pouco preocupante, pois a nova Spin 514 alcançou a classificação militar MIL-STD 810H.

Os preços começarão em US$ 579,99, o que é um grande avanço em relação ao modelo de 2021 que testamos no ano passado, mas também deve ter melhor desempenho.

O novo modelo está previsto para ser lançado no terceiro trimestre de 2022, suspeitamos que temos que agradecer a contínua falta de chips por uma data de lançamento tão tardia.

Escrito por Luke Baker.