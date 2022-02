Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer revelou versões atualizadas de seus laptops Swift 5 e Swift 3 , completos com os novos chips Core de 12ª geração da Intel e gráficos Iris Xe.

O novo Swift 5 possui um corpo de alumínio de dois tons e uma tela 16:10 2.560 x 1.600. Ele vem com uma CPU de 12 núcleos, 16 GB de RAM LPDDR5 e 2 TB de armazenamento SSD. Ele também oferece 10 horas de duração da bateria e carregamento rápido que oferece quatro horas de uso com uma carga de 30 minutos. Outros recursos incluem duas portas Thunderbolt 4, duas portas USB 3.2 Gen 1 e HDMI 2.1.

Ah, e tem uma webcam de 1080p e trackpad feitos de resíduos plásticos no oceano. Também é certificado pela Intel Evo.

O Swift 3 tem uma tela 16:9 (1080p ou 1440p) em um quadro de 14 polegadas. Ele também possui uma webcam de 1080p, 2 TB de espaço SSD, carregamento rápido de 30 minutos e uma infinidade de portas. A Acer planeja lançá-lo ao lado do Swift 5 em junho de 2022. O Swift 5 começará em US$ 1.499, enquanto o Swift 3 começará em US$ 850 nos EUA. O Swift 3 também está disponível em várias cores.

Escrito por Maggie Tillman.