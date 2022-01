Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou três laptops para jogos para 2022 que levarão os jogos para PC portáteis a outro nível.

É liderado pelo Acer Predator Triton 500 SE, com sua GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e processador Intel Core i9 de 12ª geração.

O daddy da gama também vem com um design que parece tão confortável no local de trabalho quanto em um espaço de jogo. Ele pode ser especificado com até 32 GB de RAM LPDDR5 de 5.200 MHz e 2 TB de armazenamento PCIe Gen4.

O case todo de metal tem apenas 19,9 mm em seu ponto mais fino, mas ainda possui tecnologia de resfriamento para evitar que se torne um radiador durante os jogos - incluindo um sistema de ventilador triplo.

Sua tela WQXGA (2560 x 1600) é de 16 polegadas e suporta uma taxa de atualização de 240Hz.

O Predator Triton 500 SE estará disponível a partir de fevereiro na Europa Central, com preço a partir de € 3.499; Março nos EUA, com preço a partir de $ 2.299,99; e segundo trimestre no Reino Unido, com preço a partir de £ 1.999.

Também foi revelado durante a CES 2022 o Acer Predator Helios 300 em opções de tamanho de tela de 15,6 polegadas e 17,3 polegadas, com cada um exibindo processamento Intel Core i7 de 12ª geração e placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3080.

O modelo de 15,6 polegadas custará a partir de $ 1.649,99 / € 2.299 / £ 1.399 quando começa a chegar em fevereiro. Já o preço do equipamento de 17,3 polegadas será de $ 1.749,99 / € 2.399 / £ 1.499.

Por último, um Acer Nitro 5 também chegará em fevereiro para a Europa e Reino Unido, e em março nos Estados Unidos.

Ele também vem em variantes de 15,6 polegadas e 17,3 polegadas, que podem ser especificadas com CPUs Intel ou AMD e gráficos GeForce RTX 3070 Ti.

Disponível novamente a partir de fevereiro (dependendo da localização e modelo), custará a partir de $ 1.049,99 / € 1.549 / £ 799.