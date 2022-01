Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer certamente não é estranha aos Chromebooks, uma empresa que oferece muitas variações em sua linha e usou o CES 2022 para revelar a atualização de seu Chromebook Spin 513 .

O que há de novo e empolgante no modelo 2022? O principal recurso do Spin 513 é a proporção de aspecto de sua tela de 13,5 polegadas, que, como um painel 3: 2, é muito mais alta do que muitos formatos de tela mais larga.

A Acer chama isso de painel VertiView - podemos ver o que você fez lá - completo com resolução de 2256 x 1504 para visuais nítidos. Essa proporção será particularmente útil para visualização de documentos e similares, dando a esta máquina de produtividade um ângulo atraente.

O 2022 Spin 513 também é o primeiro Chromebook a adotar o Kompanio 1380 da MediaTek , o processador octa-core anunciado no final de 2021 no MediaTek Summit, como uma versão mais sofisticada desta seção do mercado. Portanto, este não será um Chromebook desleixado, com outros recursos atraentes, como Wi-Fi 6, áudio DTS e durabilidade de nível militar.

Como o nome do produto também deixa claro: a dobradiça do Chromebook Spin 513 significa que você pode adotar facilmente a forma tradicional de laptop em formatos de barraca, tablet ou suporte para tornar o trabalho mais leve ao apresentar em diferentes cenários.

Além disso, a Acer também usou o CES 2022 para anunciar atualizações para seus modelos (não conversíveis) Chromebook 315 (15,6 pol.) E Chromebook 314 (14 pol.), Adicionando tela anti-reflexo e Touchpad OceanGlass, respectivamente.

O Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) estará à venda a partir de abril de 2022 na Europa, ao preço de € 649, enquanto os EUA verão um lançamento posterior, em junho de 2022, ao preço de $ 599,99.

