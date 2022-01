Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sustentabilidade não é apenas uma tendência da moda, é uma necessidade para a qual muitos de nós estamos cada vez mais conscientes. As marcas também sabem disso e procuram oferecer produtos de origem mais sustentável que utilizem maiores volumes de materiais reciclados.

Essa é a base sobre a qual a Acer se associou à Nat Geo para apresentar o laptop Aspire Vero National Geographic Edition. Com base na linha usual do Aspire Vero, a versão Nat Geo hospeda 50 por cento de plástico reciclado pós-consumo (PCR) em suas capas de teclas, 30 por cento de plástico PCR em sua tampa superior e inferior, moldura da tela e superfície operacional. Até o painel é feito de 99% de materiais reciclados.

O que é um bom começo, mas não é 100 por cento reciclado e, como acontece com a produção de qualquer produto em qualquer campo, há considerações a serem levadas em consideração sobre se a produção é uma necessidade ou não. Mas pelo menos este laptop está um pouco mais aberto a essa conversão.

A embalagem do produto, por sua vez, não é apenas feita de 85 por cento de materiais reciclados, ela foi inteligentemente projetada para funcionar como um suporte para laptop em vez de ir para a lixeira. Ou você pode usar a clássica caixa amarela Nat Geo para armazenar outros itens e dar uma segunda vida.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 3 Janeiro 2022

A edição Nat Geo deste Aspire Vero é em grande parte um eco do laptop existente: ele tem os parafusos padronizados para reparos de fácil acesso e processador Intel Core de 11ª geração a bordo. Visualmente, no entanto, o clássico logotipo 'quadrado amarelo' do Nat Geo está impresso na lateral do trackpad, enquanto os pés amarelos brilhantes ajudam ainda mais este laptop a se destacar, e há até mesmo um contorno de mapa gravado na tampa externa.

Não apenas atraente pelo design, mas também comovente.