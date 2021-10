Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com as opções do Chromebook já abundantes, a Acer continua a expandir a gama de opções disponíveis - principalmente com dispositivos de maior escala, como o novo Chromebook 515 e sua tela de 15,6 polegadas.

Não é o primeiro Chromebook com uma tela deste tamanho - a empresa tem um modelo de 17 polegadas ainda maior - mas o 515 reúne especificações de ponta para atrair aqueles que não procuram apenas o mercado de Chromebooks por uma compra barata. Embora, com seu preço inicial “de € 499”, também seja muito razoável em comparação com a concorrência de portáteis Windows.

É claro que exatamente quanto você pagará dependerá da configuração, já que o Chromebook 515 pode ter até um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM e gráficos Intel Iris X. Isso é bastante poder para lidar com todos os tipos de tarefas.

A principal característica do Chromebook 515 é sua tela, que adota uma resolução Full HD (1920 x 1080) em sua medida diagonal de 15,6 polegadas. É um painel LCD, então nenhuma fantasia de OLED pode ser vista aqui, mas com a designação IPS deve ter bons ângulos de visão para negar os problemas que a geração inicial do Chromebook ultra-econômico sofreu. Também está disponível com uma opção de tela sensível ao toque, se você preferir praticar.

A qualidade de construção não é apenas de plástico: há uma tampa superior de alumínio, enquanto a estrutura reforçada oferece robustez de nível militar (MIL-STD 810H). Até o trackpad é coberto com Corning Gorilla Glass, então não deve ser apenas agradável de usar, mas também não será arranhado facilmente.

Em outros lugares, há conectividade Wi-Fi 6, enquanto duas portas USB-C (Gen 3.2) fornecem energia e transferência rápida. Este é basicamente um Chromebook para 2021.

A tela do 515 parece grande demais para as suas necessidades? A Acer também atualizou o Chromebook 514 (CB514-2H / T), com seu painel de 14 polegadas, agora apresentando o processador Kompanio 828 octa-core da MediaTek. Há também uma versão com dobradiça de 360 graus, o Chromebook Spin 514 (CP514-2H), se você quiser aquela versatilidade de tela em várias posições.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 13 Outubro 2021

O Acer Chromebook 515 (CB515-1W / T) estará à venda nas regiões da Europa, Oriente Médio e África a partir de outubro .