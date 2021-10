Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em maio de 2021, tivemos um vislumbre da colaboração do Acer SpatialLabs - um monitor capaz de alternar entre o modo normal e o modo 3D estereoscópico, permitindo uma visão tridimensional sem a necessidade de os espectadores usarem óculos.

Agora, a empresa taiwanesa está lançando um laptop com painel SpatialLabs: o ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Estará disponível em dezembro de 2021 - embora não seja barato, com preços a partir de € 3.599.

Agora você não pode pensar neste ConceptD como um substituto para seu laptop de viagem atual ou burro de carga geral, como realmente não é - é um kit especializado para aqueles que trabalham com design tridimensional, seja CAD, design de carro, jogos, ou qualquer outro número de possibilidades.

O que é particularmente notável sobre o conceito do SpatialLabs é que você pode trabalhar na tela de resolução 4K como se fosse normal - completo com uma precisão de cor muito alta graças à validação de Pantone e uma medida Delta E <2 - então carregue o software para colocá-lo no Modo 3D, que fará com que as criações saltem da tela com uma profundidade convincente.

O ConceptD 7 SpatialLabs Edition (codinome CN715-73G) também é um pouco poderoso, apresentando uma GPU para laptop Nvidia GeForce RTX 3080, até 64 GB de RAM, junto com um processador Intel Core série H de 11ª geração. Se você precisa de um processamento robusto, você consegue. Também há armazenamento SSD PCIe de até 2 TB.

Quando se trata de kit especializado, a Acer realmente intensificou seu jogo nos últimos dois anos. Claro, tivemos reservas sobre a estética geral de alguns produtos ConceptD, mas este projeto SpatialLabs realmente mostra o que está disponível para criativos.