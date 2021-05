Acer Predator Triton 500 SE embala uma tela Mini LED de 16 polegadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Style Edition da série Predator Triton da Acer está de volta para sua segunda rodada, trazendo um Mini display LED para a festa.

O Predator Triton 500 SE é o modelo de 16 polegadas da série - o 300 SE original é o modelo de menor escala de 14 polegadas - e não só aumenta a escala, mas também aumenta o potencial de energia.

Essa tela é um painel Mini LED - uma tecnologia usada em algumas TVs de última geração - que significa maior brilho, graças à série de luzes LED literalmente em miniatura atrás da tela que lhe dão uma influência adicional. Ele também tem uma taxa de atualização de 240 Hz.

Sob o capô, entretanto, o 500 SE pode acomodar até 11ª Geração de CPU Intel Core i9 e GPU Nvidia RTX 3080, combinando para fazer uma potência considerável.

Parte do objetivo da Style Series, ou seja, SE, é oferecer uma aparência mais sutil do que o típico para um laptop para jogos. É por isso que é todo profissional, vestido em prata, com menos logotipos na cara e coisas do gênero.

Dito isso, dada a iluminação RGB, o botão de overclock Turbo e o número de aberturas - superior, inferior, laterais, traseira, basicamente em todos os lugares - não há como disfarçar totalmente que este é um laptop bestial.

Também é um pouco desagradável no departamento de preços. Começando no Reino Unido por £ 1.999 (Intel Core i7 / Nvidia RTX 3070) e chegando a £ 2.999 (Intel Core i9 / Nvidia RTX 3080) , é a opção para aqueles que estão dispostos a pagar um extra para obter o extra.

Escrito por Mike Lowe.