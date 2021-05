Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Acer Swift X aumenta a vantagem para a gama de portáteis da empresa - já que é o primeiro nesta linha a apresentar gráficos discretos no nível de entrada.

Por menos de quatro dígitos (£ 899 no Reino Unido), há a GPU RTX 3050 da Nvidia e a CPU Ryzen 5000 da AMD neste pacote - tornando-se um verdadeiro negócio.

Claro, nem todos os aspectos da construção são super-premium e há apenas uma porta USB-C por algum motivo. Mas para esse tipo de dinheiro ainda há muito o que gostar.

O Swift X é construído em torno de uma tela Full HD de 14 polegadas, há um teclado retroiluminado, trackpad com tampo de vidro e até mesmo um leitor de impressão digital integrado para login rápido. Diz-se que a vida da bateria dura mais de 10 horas, enquanto 14 horas são citadas como plausíveis.

O design do X envolve uma moldura de alumínio com uma tampa azul, dourada ou rosa, mantendo as coisas com aspecto moderno. No total, tem menos de 18 mm de espessura e, com 1,4 kg, é bastante leve para uma máquina gráfica discreta.

Achamos que este laptop será um sucesso em potencial entre os alunos que desejam aprimorar seu jogo de criação portátil, sem ter que gastar mais do que quatro dígitos.

Antes do lançamento previsto para julho, dê uma olhada em nossa ampla gama de fotos e pensamentos em nossa análise inicial: Análise do Acer Swift X: Entre na via rápida.

Escrito por Mike Lowe.