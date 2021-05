Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Acer Chromebook 317 preenche uma lacuna (muito grande) no mercado - já que é o primeiro Chromebook de 17 polegadas a ser lançado.

Claro, houve muitos laptops em grande escala de vários fabricantes ao longo dos anos, mas nunca no mercado de ChromeOS do Google. O que marca o 317 como uma chegada bastante importante.

O Chromebook 317 é executado em processadores Intel Celeron (opções N4500 / N6000), portanto, embora não seja o laptop mais poderoso do mercado, é capaz de tarefas mais simples que o tornarão uma máquina ideal e acessível para processamento de texto, assistir YouTube ou Netflix e o gosto.

Esse painel de tela sensível ao toque é o recurso de destaque claro desse laptop incrível. Seus 17,3 polegadas na diagonal, ostentando uma resolução Full HD e um revestimento anti-reflexo. As engastes ao redor também são bastante restritas, como você pode ver na nossa foto no topo.

Adicione bateria de 10 horas, uma mistura de portas - incluindo dois USB-A, um USB-C e um slot para cartão microSD - e este laptop de grande escala está bem equipado para atender o segmento básico do mercado.

Além da chegada do 317, a Acer também atualizou seus dispositivos Chromebook 514 e Chromebook Spin 713 com os mais recentes processadores Intel Core i de 11ª geração - se você estiver procurando por algo mais capaz (com, inevitavelmente, preços mais altos).

O Acer Chromebook 317 estará disponível como um modelo de 64 GB por apenas £ 349, ou uma variante de 128 GB por £ 399 . Por esse tanto de espaço na tela, isso é uma pechincha.

Escrito por Mike Lowe.