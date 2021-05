Acer atualiza Predator Triton 300, Predator Helios 300 e notebooks para jogos Nitro 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer é a última a anunciar que atualizou vários laptops para jogos com os mais recentes processadores de última geração Tiger Lake H da Intel de 11ª geração.

Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Nitro 5 virão com os novos chips, além das GPUs Nvidia GeForce RTX 30 Series, incluindo GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3050 Ti.

O Predator Triton 300 de 19,9 mm de espessura agora oferece monitores Full HD de 360 Hz ou QHD de 165 Hz e apresenta chips Intel que podem atingir velocidades turbo de 4,6 GHz.

O teclado foi equipado com 4 zonas RGB e tampas transparentes em forma côncava nas teclas WASD. Ele também vem com uma chave Turbo para overclock instantâneo e uma chave PredatorSense que abre o aplicativo utilitário personalizado do Predator para personalização ou overclocking.

Como o Helios 300, ele possui a ventoinha de 5ª geração AeroBlade 3D da Acer, que possui 89 lâminas ultrafinas totalmente de metal.

Quanto ao Nitro 5, agora ele vem com uma tela QHD de até 165 Hz e até 1 TB de armazenamento SSD Raid 0 também. Ele usa uma GPU Nvdia GeForce RTX 3050. Um par de slots M.2 PCIe / SATA SSD oferece opções de até 1 TB Raid 0 ou 2 TB HDD.

Como era de se esperar, esses laptops têm portas USB 3.2 / 3.1 e também USB-C para fornecer suporte para Thunderbolt 4. Também há suporte para o mais recente padrão sem fio Wi-Fi 6E, além de armazenamento super rápido PCIe Gen 4. Está disponível até 32 GB de memória e várias opções de armazenamento.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Escrito por Dan Grabham.