A AMD apresenta os chips Ryzen 5000 para notebooks finos e leves - incluindo algumas versões de 8 núcleos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A AMD anunciou sua nova linha Ryzen 5000 de processadores de laptop para dispositivos ultraportáteis durante sua apresentação na CES 2021. Anteriormente, ela havia lançado peças Ryzen 5000 para desktop em 2020.

Os primeiros laptops com o novo hardware aparecerão em fevereiro. A Asus, HP e Lenovo estão lançando notebooks com esses processadores, com mais de 150 laptops com lançamento previsto para Ryzen 5000 este ano.

Baseado na arquitetura Zen 3 da corporação, como os chips de desktop, este hardware é novamente baseado no processo supereficiente de 7 nm que a Intel não consegue igualar atualmente. A AMD citou uma melhoria de desempenho em relação à geração anterior de 19 por cento por núcleo.

Os principais chips da Intel ainda serão baseados em cerca de 10 nm pelo resto de 2021 , mesmo em seus próximos chips Core de 12ª geração que ela anunciou ontem.

Além do mais, a série também possui uma peça de 15 W e 8 núcleos - Ryzen 7 5800U - que é melhor do que qualquer coisa que a Intel está oferecendo atualmente para dispositivos finos e leves.

Para ultraportáteis para jogos, existe o Ryzen 9 5900HX e o 5980HX que, segundo a AMD, traz "desempenho semelhante ao de um desktop". Estes operam até frequências de reforço de 4,6 / 4,8 GHz e novamente têm 8 núcleos / 16 threads.

A AMD afirma que "lidera a duração da bateria para notebooks baseados em x86", embora esses números ainda sejam menores em comparação com PCs baseados em ARM baseados em Qualcomm Snapdragon e Apple Silicon (M1) .

Microsoft Surface Chief Panos Panay apareceu na tela ao lado AMD-chefe Dr Lisa Su para destacar o trabalho das duas empresas estavam fazendo juntos, incluindo na Série X Xbox e S. E as empresas poderiam estar a fazer ainda mais trabalho em conjunto com recentes rumores de que a superfície O Laptop 4 usará AMD Ryzen em todos os modelos, em vez de apenas algumas versões.

Escrito por Dan Grabham.