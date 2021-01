Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É a CES 2021 e a Acer está usando o show de tecnologia virtual para lançar atualizações em sua linha de laptops para jogos: há o novo Predator Triton 300 SE e uma atualização para a série acessível Nitro 5 (em formatos de 15,6 e 17,3 polegadas) .

Os laptops para jogos são um grande negócio - mas não apenas para os jogadores em si. É por isso que estamos vendo um número crescente de dispositivos direcionados a criativos e jogadores casuais; aqueles que podem querer usar um laptop mais moderado para os negócios é o dia, então dê tudo de si para um show de luzes do teclado RGB e uma sessão de jogo à noite.

É aí que o Triton 300 SE entra em cena. É uma ideia totalmente nova para a linha Predator da Acer, porque à primeira vista ela não parece muito Predator. É discreto, todo acabamento prateado sutil e vai leve em logotipos e afins. Mas com muitas aberturas de ventilação e uma tela de 14 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz - a primeira vez que um painel de menor escala se tornou um laptop Predator - isso significa negócios.

Colocamos as mãos no laptop antes do lançamento, confira nossas ideias iniciais e fotos práticas abaixo:

Em seguida, vem a atualização de 2021 para a linha Nitro 5, trazendo consigo a opção de processadores AMD Ryzen série 5000 pela primeira vez. Isso representa uma mudança radical no rumo que o mercado está tomando.

Além disso, o Nitro 5 traz ajustes sutis de design, além de muitas opções de tecnologia de tela - você pode escolher Full HD em 144Hz ou 360Hz, ou um painel QHD em 165Hz.

O Nitro 5 sempre foi para o nível médio / básico do mercado de laptops para jogos, então especifique-o e você poderá descobrir que o preço pedido aumenta, mas ele não perde a alma de sua intenção: tornar os jogos acessíveis.

Como o Predator, também experimentamos o Nitro 5 de 17,3 polegadas antes de sua revelação, então dê uma olhada em nossos pensamentos e fotos abaixo:

O Acer Nitro 5 estará disponível na América do Norte a partir de fevereiro, a partir de $ 749,99 ; na Europa a partir de fevereiro a partir de € 1.299; e na China a partir de janeiro a partir de ¥ 6.499.

Escrito por Mike Lowe.