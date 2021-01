Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pela primeira vez na linha de Chromebooks da Acer, o 2021 Chromebook Spin 514 apresenta um processador AMD Ryzen e gráficos. Isso é parte da crescente mudança dos chipsets Intel.

Foi em janeiro de 2018 que a Acer lançou seu sofisticado Chromebook Spin 514 revestido de alumínio . Este modelo de atualização da AMD segue o exemplo, reunindo um chassi de metal reforçado com durabilidade de nível militar e o mecanismo de dobradiça de 360 graus - daí o nome Spin.

Essa dobradiça significa que o Chromebook Spin 514 pode ser usado como um laptop, achatado como um tablet ou girado para as posições de suporte e tenda em qualquer ângulo que você desejar.

Os anos mostraram o progresso da Acer em sua linha de produtos, também, com este modelo 2021 exibindo telas bem menores nas bordas de sua tela touchscreen Full HD de 14 polegadas.

Com duas portas USB Tipo C (ambas com suporte para USB 3.2 Gen 1 para velocidades de 5 Gbps) e duas portas USB-A de tamanho normal, este laptop acessível - que provavelmente fará sucesso entre os alunos - garante que cobre o presente e o futuro conexões.

No coração deste dispositivo está, é claro, o Chrome OS - o sistema operacional do Google, que pode rodar aplicativos Android e acessar o conjunto de ferramentas online e offline do Google.

Tudo isso é suportado pelo AMD Ryzen 3000 C-Series e AMD Radeon Graphics para longa duração da bateria e inicialização rápida.

O Acer Chromebook Spin 514 (codinome CP514-1H) estará disponível na América do Norte a partir de fevereiro, ao preço de $ 479,99; e na Europa a partir de março de 2021, a partir de € 529 / £ 499.

Escrito por Mike Lowe.