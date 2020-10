Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em sua Next At Acer Global Conference , realizada em 21 de outubro de 2020, a Acer anunciou uma série de novidades, de laptops a um alto-falante inteligente e de monitores a um tradutor de jogo. Aqui está a nossa escolha dos mais notáveis.

Em primeiro lugar, o maior título da conferência: a Porsche Design está colaborando com a Acer no Book RS. O laptop com tampo de fibra de carbono é definitivamente atraente, mostrando um lado totalmente diferente da Acer. Também tivemos que brincar com o laptop antes de seu anúncio, então dê uma olhada no que pensamos abaixo.

O outro lançamento notável - bem, a ser lançado, já que está previsto para o primeiro trimestre de 2021 - é o Acer Chromebook Spin 513. Sabemos, nós sabemos, é um Chromebook e isso não parece muito emocionante, certo? Errado! Para isso, vem com a plataforma de computação Snapdragon 7c da Qualcomm, o que significa bateria de longa duração - até 14 horas - e até conectividade 4G LTE se você escolher a opção.

Ao contrário das máquinas Windows, onde os chipsets da Qualcomm lutaram contra o Windows, colocar essa plataforma em um Chromebook faz todo o sentido. Mais uma vez, vimos o Spin 513 antes de sua revelação, então siga o link abaixo para ver mais.

Em outra parte da linha foi um festival da Intel, com os novos modelos Swift 3x, Spin 5 e Spin 3 oferecendo a configuração mais recente do Tiger Lake da 11ª Geração. O Swift 3x ainda vem com gráficos discretos Intel Iris Xe Max - uma solução Intel sobre a qual a empresa não pode falar agora, mas sobre a qual esperamos ouvir mais antes do lançamento de outubro de 2020.

As séries Swift e Spin - laptops tradicionais e conversíveis, respectivamente - continuam a atualizar a gama de produtos da Acer, agora de longa data, com as opções de chipset e velocidade mais recentes.

Além disso, a Acer anunciou um alto-falante inteligente Halo, procurando deixar sua marca no espaço de alto-falantes domésticos com assistente inteligente. Isso não é algo que temos que visualizar antes do anúncio, então será interessante ver como este produto se sai. Diz-se que tem som de 360 graus, mas não será lançado até janeiro de 2021.

