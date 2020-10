Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Prime Day pode estar chegando ao fim, mas ainda há algum tempo para agir neste excelente negócio da Acer, que vê o Chromebook Spin 13 disponível por £ 599,99 .

Uma vez que normalmente você só pode obter o CP713-1WN (para dar a ele seu título tortuoso) por um valor relativamente caro de £ 849,99, esta economia de £ 250 é um grande golpe para os membros do Amazon Prime no Reino Unido, bem como para aqueles que procuram um teste gratuito Prime para sua vantagem.

• Veja o negócio Acer Chromebook Spin 13 na Amazon

Ele não apenas permite que você jogue fora aquele laptop enferrujado e mal-funcional que você usou para trabalhar em casa nos últimos seis meses, mas também permite que você faça isso com estilo. Com este modelo, você está obtendo ótimas especificações também - um Intel Core i5-8250U, 8 GB de RAM, 128 GB eMMC e caneta Wacom, enquanto o Chrome OS roda em tela de toque Full HD de 13,5 polegadas.

Simplificando, para aqueles que querem um dispositivo pequeno com boa duração da bateria, toneladas de portas e a versatilidade que um design 2 em 1 oferece, esta é uma excelente escolha - e isso é ainda mais verdadeiro com a redução de preço.

E embora haja muitas ofertas de laptop para o Amazon Prime Day , isso representa uma das poucas opções de Chromebook que vimos e que não sabemos com certeza será replicada para a Black Friday.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime. Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem obter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Escrito por Conor Allison.