Super Spin 7 da Acer vem com Snapdragon 8cx gen 2 da Qualcomm para inteligência 5G

(Pocket-lint) - A Acer é a primeira fabricante de laptop a anunciar um laptop Windows 10 Pro para qualquer coisa, com capacidade para 5G e baseado no mais recente hardware da Qualcomm.

O Acer Spin 7 de 1,4 kg fino e leve é baseado no hardware Qualcomm 8cx gen 2, não tão rapidamente chamado, que combina o processador e gráficos mais recentes baseados em Arm com um modem 5G.

As especificações notáveis da plataforma são que a Qualcomm afirma uma melhoria de desempenho de 18 por cento em relação ao Intel Core i5 do ano passado, enquanto o laptop pode operar dois monitores 4K via USB-C. Ele também continua a promessa de vida útil da bateria o dia todo e, de fato, o Spin 7 possui até 24 horas, o que é incrível.

Como você esperaria de um Spin, o Spin 7 é um conversível com uma dobradiça de 360 graus. Tem apenas 15,6 mm de espessura com um chassi de liga de magnésio e tela de toque Full HD que cobre 100% da gama sRGB e é revestido com uma camada de Corning Gorilla Glass para maior resistência.

Um sensor de impressão digital significa que há fácil login com o Windows Hello, enquanto há um Acer Active Stylus recarregável e acoplável baseado na tecnologia Wacom com 4.096 níveis de sensibilidade à pressão para oferecer uma experiência autêntica de escrita ou desenho.

Crucialmente, o modem X55 5G suporta frequências sub-6Ghz e mmWave 5G, o que significa que também está preparado para o futuro.

Escrito por Dan Grabham.