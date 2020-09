Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer atualizou sua série Swift com três modelos de dois novos laptops: Acer Swift 5 (SF514-55) e Swift 3 (SF313-53 e SF314-59). Eles vêm com os novos processadores Core de 11ª geração da Intel e fazem parte da plataforma Evo da Intel , uma nova marca do Projeto Athena .

O Acer Swift 5 é fino e leve com uma relação tela-corpo de 90 por cento. Oferece 17 horas de bateria com carregamento rápido. Depois de apenas 30 minutos de carregamento, você pode supostamente ter quatro horas de uso. O laptop pode ser equipado com processadores i5 ou i7 e possui uma tela 1080p de 14 polegadas coberta por Corning Gorilla Glass "antimicrobiano" que fornece brilho de 340 nit e cobre 100 por cento da gama de cores sRGB.

Embalado dentro, você obtém os gráficos Iris Xe da Intel. Apesar de toda essa tecnologia, a Swift 5 pesa apenas 2,29 libras (1,03 kg).

O Acer Swift 3 também pode ser equipado com o Intel Core i7 de 11ª geração da Intel ou com o processador Core i5. Mas enquanto a Swift 5 está disponível apenas em um tamanho, a Swift 3 vem em 13 polegadas ou 14 polegadas. O modelo de 13 polegadas possui uma tela de 2K. O modelo de 14 polegadas possui uma tela full HD de 1080p.

O modelo 2K de 13 polegadas da Swift 3 tem uma tela de proporção de 3: 2 mais alta, que cobre 100 por cento da faixa de cores sRGB e pode atingir 400 nits de brilho. Ele pesa 1,62 libras (1,19 kg) e tem 0,63 polegadas (15,9 mm) de espessura. Quanto ao modelo de 14 polegadas da Swift 3, ele também tem engastes finos, o que lhe dá uma proporção de tela para corpo de 82,73 por cento. Ele pesa 2,65 libras (1,2 kg) e mede 0,63 polegadas (15,59 mm) de espessura.

Ambos apresentam um chassi todo em metal com teclados iluminados, suporte para logins do Windows Hello com um leitor de impressão digital e até 16 GB de RAM LPDDR4X. O Swift 5 e o Swift 3 devem ser lançados em novembro. O Swift 5 terá preço inicial de US $ 1.000, enquanto o Swift 3 terá preço inicial de US $ 700 para o modelo de 14 polegadas.

O Swift 3 de 13 polegadas terá preço inicial de US $ 800.

Escrito por Maggie Tillman.