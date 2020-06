Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recentemente, a Nvidia lançou o suporte ao DirectX 12 Ultimate com seus drivers mais recentes. A empresa também adicionou programação de GPU acelerada por hardware para acompanhar a atualização do Windows 10 de maio da Microsoft .

Agora a AMD está seguindo o exemplo para oferecer mais desempenho ao jogar.

A versão beta do conjunto de drivers 20.5.1 Adrenalin 2020 Edition da AMD agora inclui o mesmo agendamento de gráficos acelerados por hardware, desde que você tenha a GPU AMD correta e as atualizações mais recentes do Windows 10.

Os gráficos das séries Radeon RX 5600 e Radeon RX 5700 são os primeiros a se beneficiar dessa atualização, mas, como está na versão beta, é provável que mais produtos da AMD tenham a opção no futuro próximo.

Essa configuração é promissora para oferecer a você mais desempenho nos jogos e níveis de latência reduzidos, dando ao processador gráfico um controle mais direto sobre sua própria memória.

Para experimentar, baixe os drivers AMD mais recentes e a atualização do Windows 10 . Em seguida, vá para as configurações gráficas do seu PC, a maneira mais fácil de fazer isso é pressionando a tecla Windows e pesquisando "Configurações gráficas".

Você verá a opção de ativar a programação de GPU acelerada por hardware. Reinicie sua máquina e você estará ausente. Vale lembrar que esses são drivers beta e existem alguns erros conhecidos a serem observados.