Os laptops para jogos são um negócio maior do que nunca. É por isso que a linha Predator da Acer está migrando para a arquitetura Intel Core de 10a geração para sua linha de laptops 2020.

O Acer Predator Helios 700 (que possui um teclado deslizante USP), Predator Helios 300 e Predator Triton 300 (que visa especificações fortes por um preço acessível) agora oferecem processadores Intel Core i9 de 10a geração na parte superior da especificação, enquanto os gráficos estão disponíveis até os gráficos Nvidia RTX 2080 Super.

A linha também oferecerá opções de exibição de 240Hz e 144Hz, trazendo a taxa de atualização super-rápida para o formato do laptop.

Talvez o mais interessante de tudo, no entanto, seja que o Predator Helios 700 estreará a tecnologia de resfriamento térmico PowerGem da Acer - uma nova tecnologia de material que foi exibida na IFA 2019 para absorver o excesso de calor.

As especificações exatas variam de acordo com as opções e a região, mas eis o preço inicial de cada laptop em suas regiões relevantes: