Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Acer Predator Orion 9000 sempre foi um PC de jogos poderoso, mas em seu disfarce para 2020 está aumentando a aposta tanto no poder quanto no visual.

Como você pode ver em nossas fotos, o mais recente Orion 9000 tem um lado totalmente transparente, para que você possa conferir as partes internas desta torre robusta de PC para jogos. Um porta-voz da Acer disse que "dá vida ao que há dentro" quando chegamos a pré-visualizar a configuração antes da revelação oficial do Acer GPC .

Obviamente, você deseja saber quais são as principais especificações técnicas do Orion 9000, então aqui está um resumo:

Suporte para até duas GPUs Nvidia GeForce RTX 2080Ti

Processador Intel Core i9 Extreme de até 10a geração

Suporte para até 128 GB de RAM

Radiador Master Cooler

3x fãs Frostblade

HDD de troca a quente

Você pode especificar o Orion 9000 de acordo com o seu coração - mas precisará de vários milhares para obter uma configuração de primeira linha (o preço exato é TBC, mas está na região de £ / € 6K). Você pode executar duas GPUs Nvidia GeForce RTX 2080Ti juntamente com um processador Intel Core i9 Extreme e 128 GB de RAM.

Todo esse poder obviamente causará calor, e é aí que a configuração tripla da ventoinha Predator Frostblade entra em jogo. A CPU também é cercada pelo radiador Cooler Master da Acer para ajudar a manter as coisas frescas e, o mais importante, silenciosas.

Ao contrário dos laptops para jogos, as torres dedicadas têm muito mais espaço para fluxo de ar e resfriamento, a fim de permanecerem silenciosos - exatamente o que o Orion 9000 promete. Você ficará grato por isso ao pressionar o botão Turbo na parte superior para obter o overclock da CPU para sessões de jogos hardcore.

Em outros lugares, há controle de iluminação RGB, um suporte de fone de ouvido que se abre na frente e um compartimento de disco rígido hot-swap - você pode literalmente puxar uma unidade para substituí-la por outra - e até uma unidade óptica (lembra-se disso?). No entanto, esses painéis de plástico na frente devem ser realmente de metal - sua construção atual é um pouco frágil, considerando o preço mais alto.

Como uma máquina de jogos, há muito a se maravilhar com o Acer Predator Orion 9000 - especialmente o lado de vidro que permite a visualização interna de todos esses itens. É a melhor aparência que esta série já foi - e a mais poderosa também. Ah, e ele vem com as rodas incluídas, se você pegar a nossa deriva ...