A versão 2020 do Acer Nitro 5 foi aprimorada de várias maneiras, incluindo térmicas aprimoradas e opções de tela de atualização rápida.

A Acer mais uma vez aparentemente criou um notebook para jogos acessível com algumas especificações bastante decentes.

O Nitro 5 vem em variantes que incluem as opções de placas gráficas GeForce RTX ou GTX da Nvidia, incluindo as GPUs RTX 2060 ou GTX 1650Ti ou 1650.

Também possui opções de armazenamento que incluem até dois SSDs M.2 NVMe PCle para inicialização rápida e carregamento de jogos. Adicione até 32 GB de RAM com slots que podem ser atualizados pelo usuário, Intel Wi-Fi 6 e Killer Ethernet E2600 e você terá um pacote de jogos bastante interessante.

A diversão não pára por aí, pois a Acer diz que "melhorou" significativamente o visual do modelo deste ano. Com um monitor IPS FullHD de 15,6 polegadas, disponível com taxa de atualização de 120Hz ou 144Hz e tempo de resposta de 3ms.

O resfriamento aprimorado também foi projetado para maximizar o desempenho, mesmo quando se joga jogos exigentes. O Nitro 5 possui um sistema de refrigeração com ventilador duplo e coloca de forma inteligente a ventilação que oferece um desempenho 25% melhor que o modelo do ano passado.

O notebook para jogos Acer Nitro 5 está disponível para compra agora, com preços a partir de £ 649.

Estamos no processo de revisar o modelo deste ano, por isso, volte sempre e verifique nossas reflexões em breve.