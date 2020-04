O Predator Triton 500 atualizado da Acer agora inclui Super GPUs Nvidia RTX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Acer revelou uma versão do seu laptop para jogos Predator Triton 500 com os novos processadores Intel de 10ª geração e placas gráficas Nvidia RTX Super.

A empresa diz que o novo Triton 500 foi projetado para ser um laptop de jogos poderoso que "não esquenta".

A adição das novas placas gráficas RTX Super da Nvidia deve resultar em melhor desempenho dos jogos e maior duração da bateria.

A Nvidia já nos disse que as novas GPUs RTX devem oferecer "pulos dramáticos de desempenho" em comparação com os modelos mais antigos de 2017, além de taxas de quadros aprimoradas em novas máquinas com essa tecnologia.

A Acer está aproveitando ao máximo esses desenvolvimentos, usando a tecnologia para alimentar o painel IPS de 300Hz no notebook Triton 500. As taxas de atualização rápidas e altas taxas de quadros, bem como a gama de cores sRGB de 100% e os ângulos de visão amplos, devem tornar esta nova máquina uma prazer em usar.

James Lin, gerente geral de notebooks, negócios de produtos de TI da Acer comentou o lançamento dessas novas máquinas dizendo:

"Além dos mais recentes processadores e GPUs, fizemos emocionantes atualizações gerais para o Predator Triton 500 e o Acer Nitro 5 este ano ... Mais importante ainda, aplicamos a nova tecnologia térmica que mantém os dispositivos frescos, os jogadores podem aproveitar as melhorias de desempenho da mais recente tecnologia de silício ".

A Acer afirma que melhorou o fluxo de ar e o resfriamento do laptop, o que resulta em um desempenho 33% melhor que o modelo de 2019. Isso significa que você também pode esperar um ruído reduzido do ventilador e uma experiência de jogo ainda melhor.

As outras especificações do novo Predator Triton 500 incluem:

Painel IPS de 300 Hz

Controlador sem fio Killer Wi-Fi 6 AX1650i

Controlador Ethernet E3100G

Até 32 GB de RAM DDR4

Até 2 TB de armazenamento NVMe SDD

O novo Predator Triton 500 estará disponível para compra nos EUA e Europa a partir de maio, com preços a partir de US $ 2.199,99 e € 1.899, respectivamente.