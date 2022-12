EE Pocket-lint Awards 2022: Laptop do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem sido um ótimo ano para lançamentos de laptops, com alguns designs realmente únicos chegando ao mercado, juntamente com significativos solavancos de desempenho em toda a linha.

É sempre uma escolha difícil quando se trata de escolher um favorito, e este ano isso é mais verdadeiro do que nunca. Vimos modelos que empurram os limites com displays dobráveis, designs conversíveis inteligentes e livros cromados cada vez mais sofisticados, todos fazendo grandes impressões.

No final, porém, só pode haver um vencedor no EE Pocket-lint Awards 2022, e é fácil ver como esta mistura de beleza, portabilidade e praticidade fez nosso lugar de destaque.

Portátil do ano: Apple MacBook Air (M2, 2022)

O MacBook Air M2 é um laptop que acerta quase tudo, e isso o torna uma grande escolha para a maioria das pessoas. Ele tem um design líder na indústria, combinado com desempenho e duração da bateria que está lá em cima com o melhor dos melhores.

Além disso, ele vem a um custo razoável e tem um design fino e leve que não vai te pesar quando você estiver em movimento. Não importa suas necessidades, há uma chance muito boa de que o MacBook Air consiga lidar com isso com facilidade.

Com as luneiras mais finas no display, o modelo 2022 parece muito mais moderno, enquanto o chassi se beneficia de uma redução de 20 por cento no volume. Entretanto, não pense que esta redução de tamanho equivale a um desempenho inferior, o silicone M2 proporciona um processamento até 18% mais rápido, juntamente com gráficos até 35% mais rápidos, é uma pequena casa de força.

Altamente elogiado: Dell XPS 13 Plus

Pode não ter chegado ao nosso primeiro lugar, mas o Dell XPS 13 Plus foi um dos lançamentos mais emocionantes do ano para laptops. A Dell jogou o livro de regras pela janela com seu arrojado redesenho, e o resultado é um ultraportátil futurista e lindo que com certeza vai virar cabeças.

Como em todos os modelos XPS 13, você obtém muita potência, um chassi portátil compacto e um lindo display quase sem bezel. Desta vez, porém, há um trackpad invisível com algum feedback táctil de última geração, e é um prazer de usar.

O teclado também é marcante, com teclas espaçosas e um design de zero quilate, ele estende toda a largura do chassi para proporcionar uma experiência de digitação sem compromisso no que normalmente seria um chassi apertado. Há um design inovador de painel de toque retroiluminado para a linha de funções e controles de mídia, também. Se você quiser uma máquina que pareça ter vindo do futuro, este é o modelo para você.

O melhor do resto

É claro que estes não são os únicos laptops de destaque do ano. A concorrência também foi forte em relação ao resto do pacote. O Acer Swift 5 nos impressionou com seus detalhes luxuosos e seu desempenho brilhante. O MacBook Pro M2 nos mostrou como o último silício da Apple pode flexionar seus músculos com o resfriamento correto. A Lenovo Yoga Slim 7i Pro X esbateu as linhas entre o ultrabook de desempenho e a máquina de jogo leve. E finalmente, o LG Gram 16 nos deu o máximo em praticidade, com um display maciço, grande potência e um chassi surpreendentemente leve.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento acontecendo no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

