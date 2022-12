EE Pocket-lint Awards 2022: Laptop do ano para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Houve muitos laptops para jogos interessantes lançados nos últimos dois anos. Com o hardware mais recente, incluindo especificações poderosas e telas de rápida taxa de atualização, que proporcionam visuais agradáveis para os jogos mais recentes.

Temos visto uma ampla seleção de máquinas desde as mais finas, pequenas e portáteis até aquelas com painéis traseiros RGB sub-brilho e personalizáveis.

Os vencedores do EE Pocket-lint Awards foram anunciados e estes são os laptops de jogos que roubaram nossos corações em 2022.

O laptop para jogos do ano: Asus ROG Zephyrus S17

squirrel_widget_6296697

A linha Zephyrus de laptops para jogos sempre foi uma grande candidata aos melhores laptops, não apenas com especificações de alta qualidade, mas também com características interessantes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Este Asus ROG Zephyrus S17 não é diferente com um teclado funky tilt-angle para uma refrigeração otimizada, um teclado óptico-mecânico para uma experiência de jogo precisa e uma tela de até 165Hz de taxa de atualização para visuais de jogos impressionantes.

Com pura potência combinada com um design deslumbrante, o Zephyrus S17 é um verdadeiro vencedor. Fornecendo tudo o que você esperaria de um laptop de alta qualidade para jogos e muito mais.

Altamente elogiado: Asus ROG Flow X13

squirrel_widget_12857876

Asus não só assumiu o primeiro lugar, mas também entra como nossa recomendação altamente elogiada também. Não é tão grande, mas não deixe que o tamanho o engane, esta ainda é uma grande máquina de jogo.

O Flow X13 é um laptop para jogos estilo 2 em 1 ultraportátil de 13 polegadas que é fácil de agarrar e levar com você, mas também pode ser comprado em casa e conectado à GPU externa do XG Mobile para um aumento significativo na performance dos jogos.

Por que o Corsair One i300 pode ser apenas o PC compacto perfeito para jogos Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este PC demonstra que você não precisa de um equipamento enorme para obter um ótimo desempenho enquanto estiver jogando, e nós estamos aqui para

Essencialmente, ele marca todas as caixas em termos de produtividade e desempenho de jogos, mas o faz com um pacote compacto que também pode ser facilmente conectado a um monitor de jogos maior ou fone de ouvido VR.

O melhor do resto

Embora Asus tenha dominado nossa categoria de laptops para jogos, estas certamente não foram as únicas máquinas que tentamos recomendar.

O Acer Helios Predator 500 é uma grande besta de mais de uma forma com especificações sérias e capacidades de overclocking que fazem com que valha a pena considerar.

Enquanto isso, o Dell Alienware X17 R2 combina todo o estilo e desempenho usuais que você esperaria de uma máquina Alienware com um display colorido e brilhante de 17,3 polegadas que o torna uma alegria de jogar.

O HP Omen 16 é um laptop para jogos versátil que impressiona mesmo com seu design discreto e estética subestimada. É uma máquina com aparência mais madura e ideal para alguém que quer um laptop tanto para jogar quanto para trabalhar sem muito alarde.

Por último, mas não menos importante, é o Lenovo Legion Slim 7i Gen 7, que como você pode perceber pelo seu nome, é um laptop perfeitamente fino. É um que é ao mesmo tempo perfeitamente portátil e capaz também.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.