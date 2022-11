Por que meu computador é tão lento? Dicas para melhorar o desempenho de seu PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está usando um PC há algum tempo, então você pode descobrir que ele está desacelerando e não está funcionando como antes. Com o tempo, seu computador pode ficar entupido com arquivos, aplicativos e muito mais. Mas você não precisa necessariamente de uma máquina nova, há maneiras de melhorar o desempenho com relativa facilidade.

Estamos aqui para ajudar com algumas dicas e truques para agilizar seu computador e aliviar sua miséria. Já escrevemos antes sobre como otimizar seu PC para jogos, mas para o uso diário há algumas coisas que você também pode fazer.

Ajuste seus ajustes de partida

Uma coisa que naturalmente acontece com o tempo é que o número de aplicativos instalados em seu PC vai aumentar. Isto pode ter um efeito de arrastamento, uma vez que muitos destes aplicativos tentarão funcionar em uma inicialização.

Assim, quando seu PC está carregando no Windows, todos estes aplicativos estão tentando carregar e não apenas fazendo o processo de inicialização demorar mais tempo, mas também fazendo com que os recursos do sistema se tornem potencialmente obsoletos quando você estiver no Windows.

Uma maneira fácil de contrariar isto é com ajustes em seus ajustes iniciais.

Clique em CTRL+SHIFT+ESC em seu teclado para iniciar o Task Manager.

Com o Gerenciador de Tarefas aberto, encontre a aba Startup

Procure na lista de aplicativos e procure por qualquer coisa que você não use regularmente

Clique com o botão direito do mouse sobre os aplicativos ofensivos e clique em desativar

Alternativamente, no Windows 11 você pode acessar estas configurações clicando no botão Start e procurando por aplicativos Startup. Clique nessa configuração do sistema e você pode então passar e ligar e desligar os aplicativos.

Isto irá parar o carregamento desses programas sempre que o Windows iniciar, mas não significa que você não possa usá-los se e quando for necessário. Clique para abrir os aplicativos normalmente se você precisar deles e eles funcionarão perfeitamente bem.

Sim, é um clichê, mas também faz a diferença. Se você descobrir que seu computador está funcionando lentamente, tente desligá-lo e ligá-lo novamente. Se você o deixa funcionando regularmente e não o desliga, então é provável que a memória esteja ficando entupida.

Simplesmente desligá-lo por um tempo antes de tentar usá-lo novamente pode fazer uma diferença surpreendente no desempenho.

Aplicações finais que estão arruinando o desempenho

Outra fonte de seus problemas pode muito bem ser algumas aplicações que estão monopolizando os recursos do sistema e o poder de processamento. O Google Chrome é conhecido por usar muita RAM, mas você pode descobrir que existem outros aplicativos que você está usando que estão amarrando seu computador.

Uma maneira de lidar com isso é simplesmente abandoná-los. Fechando um aplicativo pode não ser suficiente, embora às vezes até mesmo quando aplicativos fechados continuarão a ser executados em segundo plano.

A atividade de fundo irá retardar seu PC, especialmente se seu sistema já estiver limitado pela quantidade de espaço de armazenamento, pela capacidade de sua RAM ou simplesmente pelo envelhecimento dos componentes.

Quando você abre o Task Manager, preste atenção aos processos de cada aplicativo e quanto de cada uma das coisas que ele está usando. O cromo pode estar usando muita memória RAM, mas outros aplicativos podem estar impactando o uso da CPU ou de sua GPU. Se você vir um aplicativo usando uma alta porcentagem de qualquer parte de seu PC, então clique com o botão direito do mouse nele e clique para terminar a tarefa.

Pressione CTRL+SHIFT+ESC para abrir o Gerenciador de Tarefas

Clique no aplicativo que você quer matar

Clique com o botão direito do mouse e procure a opção de "finalizar tarefa".

Clique nisso para encerrar a tarefa e forçar o fechamento do aplicativo

Se isso não funcionar, clique novamente com o botão direito do mouse e clique em "ir para detalhes".

Então clique novamente com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em "finalizar processo".

Você verá então um aviso de que isto fechará tudo

Clique para confirmar

Reinstalação ou reinicialização de Windows

Pode parecer uma opção drástica, mas uma maneira de fazer seu PC funcionar bem novamente é reinicializar ou reinstalar o Windows.

Uma nova instalação do Windows resolve muitos dos problemas que podem estar atrasando em primeiro lugar. Ele eliminará os aplicativos que você não precisa, removerá arquivos problemáticos e liberará a memória. É drástico, pois você precisará fazer backup de qualquer coisa que seja importante, reinstalar aplicativos que você realmente precisa ou quer usar e muito mais. Entretanto, pode ser um passo digno.

Você pode dar o passo drástico de formatar seu drive Windows e reinstalar o Windows a partir de um pendrive ou simplesmente reinstalar o Windows através das opções padrão. Já escrevemos antes sobre como fazer isso e é bastante simples.

Atualize seu armazenamento

Obviamente, outra maneira de acelerar seu PC é atualizar seus componentes. Já escrevemos anteriormente sobre quais componentes você deve considerar atualizar para melhorar seu desempenho. Um destes é o seu armazenamento.

As últimas unidades NVMe ajudam a acelerar um PC, proporcionando velocidades de carregamento mais rápidas que incluem transferências mais rápidas de arquivos, tempos de inicialização mais rápidos do Windows e muito mais.

Você precisará de uma placa-mãe relativamente nova para tirar o máximo proveito disso, pois ela precisará trabalhar com os inversores M.2 NVMe. Se você comprou sua máquina nos últimos anos, talvez descubra que é esse o caso. Comprar um desses drives, depois clonar e mover o Windows para ele e afastar-se do armazenamento tradicional em HDD ou SSD pode fazer uma grande diferença.

Atualize seus motoristas

Manter-se a par das atualizações de drivers e firmware é uma parte importante da manutenção do PC. Recomendamos que você execute a atualização do Windows regularmente e verifique se há atualizações, caso não o tenha feito recentemente.

Pressione o botão Iniciar do Windows Digite "atualizações" para pesquisar Clique em Windows Update Settings Toque para verificar novas atualizações Instale qualquer atualização que você precise

Enquanto você faz isso, também recomendamos atualizar seus drivers gráficos e verificar se há atualizações para o fabricante de sua placa-mãe e da Intel ou AMD.

Ajuste para melhor desempenho

Como padrão, o Windows foi projetado para dar a você um deleite visual com a melhor aparência. Isto significa que ele tem ótima aparência, mas não necessariamente funciona com o melhor desempenho. Uma solução para um computador lento é ajustar o desempenho em relação à qualidade.

Siga estes passos:

Pressione o botão Iniciar do Windows Tipo "aparência e desempenho". Clique em "Ajustar o desempenho e a aparência do Windows". Procure a configuração que diz "ajuste para o melhor desempenho". Selecione isso e clique em aplicar Na aba avançada clique para verificar se o melhor desempenho está definido para programas e não para tarefas em segundo plano

Libertar espaço de armazenamento

Outro problema que vem com a idade é a adrenalina. Quando você está usando regularmente seu PC, você obviamente está baixando muitos arquivos, quer você queira ou não. Você pode estar instalando aplicativos e software, baixando imagens e vídeos, preenchendo seu cache enquanto navega na web. Mesmo simplesmente rodando seu PC e atualizando o software, você pode encher seu armazenamento e diminuir a velocidade das coisas. Para combater isso, você pode recorrer às configurações do Windows para limpar arquivos indesejados e liberar espaço de armazenamento.

Clique para seguir nosso guia sobre como fazer isso:

Você pode verificar facilmente se está com pouco espaço abrindo apenas o Windows Explorer e verificando seus drives, mas com o Windows 11 você também pode verificar o armazenamento com estas etapas:

Selecione o botão Iniciar Clique na engrenagem de ajuste Clique no sistema e depois no armazenamento

Isso então mostrará seu disco e como ele está sendo utilizado com aplicativos, fotos, documentos e arquivos temporários. Se você espiar que os arquivos temporários estão ocupando uma grande parte do espaço de armazenamento, então claramente as coisas precisam ser tratadas.

Uma dica rápida aqui é que você pode clicar para ativar o Sentido de Armazenamento. Storage Sense é projetado para remover automaticamente os arquivos que você não precisa e liberar espaço de armazenamento.

Com mais espaço em sua unidade, você deve ver algumas melhorias.

