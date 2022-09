Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A estrutura atingiu o cenário no ano passado com a promessa de trazer laptops reparáveis e atualizáveis para um mercado que é notório por impedir o reparo.

Dados os recentes sucessos do movimento do direito de reparação, a Framework surgiu no momento certo, oferecendo uma solução atraente para qualquer um que não tenha medo de uma chave de fenda.

Agora, a marca está expandindo suas ofertas, trabalhando com o Google para trazer a Framework Chromebook Edition para o mercado.

O novo modelo traz muitas das principais características do Framework Laptop com ele, mas desta vez ele está rodando o sistema operacional Chromebook simples e de fácil utilização do Google.

O Chromebook apresenta uma tela de 2256 x 1504 3:2 e um teclado capaz com 1,5mm de percurso de teclas.

O chassi é fresado em alumínio e permanece fino e leve com apenas 1,3kg e 15,83mm de espessura.

É alimentado pelo 12th Gen Core i5 1240P da Intel e é emparelhado com 8GB de DDR4 e 256GB de armazenamento NVMe.

Naturalmente, esta configuração pode ser facilmente atualizada e suporta até 64GB de memória e 1TB de armazenamento NVMe.

Você pode adicionar armazenamento adicional usando o engenhoso sistema de cartões de expansão da empresa, e isto também permite que você escolha e escolha o IO certo para suas necessidades. As opções incluem USB-C, USB-A, microSD, HDMI, ethernet e muito mais.

As chaves de hardware estão à mão, permitindo que você corte a energia da webcam e do microfone, o que certamente irá agradar a privacidade.

Finalmente, cada componente tem seu próprio código QR digitalizável, que dá ao usuário acesso à documentação, guias de reparo e peças de reposição. Até mesmo a BIOS e o firmware do controlador são de código aberto.

Se isto soa como seu tipo de Chromebook, você não está sozinho, mas há uma ressalva - não sai barato.

O Framework Laptop Chromebook Edition está disponível para pré-compra ao preço de $999 nos EUA e Canadá, com embarques a partir de dezembro.

Escrito por Luke Baker.