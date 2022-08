Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Corsair, a marca mais conhecida pelos componentes para jogos de PC, continua a empurrar para os periféricos com algo completamente fora do comum: o monitor de jogos Xeneon Flex OLED.

É um monitor OLED ultra-rápido que pode ser usado tanto plano quanto curvo graças a um painel W-OLED ajustável e dobrável desenvolvido pela LG. Com este monitor você não terá que escolher entre comprar um monitor plano ou curvo, e você pode ajustar manualmente a curvatura de acordo com sua preferência.

O painel mega de 45 polegadas 21:9 pode passar de plano para uma curva de 800R usando alças nas laterais do display. Ser 21:9 também significa que você recebe muito mais espaço na tela do que receberia de algo como os monitores ultravioleta de 32:9 de 49 polegadas realmente longos da Samsung.

A resolução é 3440 x 1440 e você obtém todos os benefícios habituais de ter um painel baseado em OLED. Isso significa uma relação de contraste realmente alta (1.350.000:1), além de um pico de luminosidade de 1000 lêndeas.

Com cada pixel OLED sendo auto-iluminado, as partes mais escuras da imagem serão verdadeiramente escuras, enquanto as manchas brilhantes se destacarão muito claramente.

Sendo este um monitor de jogo, não se trata apenas de contraste e brilho, mas também é projetado para reagir rapidamente a qualquer mudança na tela. O tempo de ligar/desligar o pixel é de 0,01ms para que os pixels possam mudar de brilhantes para completamente apagados num piscar de olhos.

Da mesma forma, você obtém taxas de atualização de até 240Hz para um movimento super suave, enquanto Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium garantem a sincronização perfeita com a placa gráfica escolhida.

Corsair ainda não anunciou quando o monitor Xeneon Flex estará à venda, mas disse que compartilhará mais detalhes mais tarde, em 2022.

Escrito por Cam Bunton.