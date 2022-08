Como cancelar a inscrição de e-mails

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos nós conhecemos a dor - você abre seu aplicativo de e-mail de escolha para encontrar sua caixa de entrada, profissional ou pessoal, engasgado com mensagens indesejadas.

Você pode apagar por quanto tempo quiser, mas a melhor maneira de se livrar desses e-mails é cancelar a inscrição nas listas de correio em questão. Veja como você pode fazer isso.

Uma coisa que você sempre deve ser capaz de encontrar no final de uma correspondência é um link para cancelar a inscrição - independentemente do seu aplicativo.

É um requisito para dar às pessoas a chance de se removerem destas listas, mas muitas vezes elas são completamente enterradas em letras miúdas no final.

Fique de olho, porém - eles devem estar lá em algum lugar, e você pode clicar para cancelar sua inscrição, depois do que não deve receber mais.

O serviço Gmail do Google tem um recurso automatizado agradável para trazer qualquer link de cancelamento de assinatura em um e-mail até a parte superior do e-mail.

Você encontrará o link bem próximo ao endereço de e-mail do remetente, ou às vezes no lugar do botão de spam.

A Apple tem uma característica semelhante em seu aplicativo iOS Mail - assim, como no Gmail, às vezes você verá uma opção de cancelamento de assinatura na parte superior de uma mensagem.

Quando funcionar, ela dirá: "Esta mensagem é de uma lista de correio. Unsubscribe".

Finalmente, o Outlook também tem uma função de cancelamento de assinatura integrada - quando funcionar, você receberá um link que diz "Recebendo muito e-mail? Unsubscribe" na parte superior de um e-mail.

