Insta360 lança o Link, uma webcam 4K com 3 eixos de gimbal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Insta360 lançou sua primeira webcam e, de acordo com os outros designs selvagens da marca, é um pouco diferente de sua webcam média.

O Insta360 Link tem um gimbal de 3 eixos incorporado, fazendo com que se pareça um pouco com o DJI Pocket 2, mas esta câmera viverá em casa em vez de vir com você em aventuras.

O gimbal é usado para rastreá-lo enquanto você se movimenta pela sala, como uma versão mais robusta do recurso Central Stage da Apple.

Insta360 está comercializando a webcam para educadores online, criadores de conteúdo e trabalhadores remotos - oferecendo um novo nível de versatilidade para suas transmissões ao vivo e teleconferências.

A câmera pode facilmente alternar entre mostrar seu rosto e uma visão de cima para baixo de sua mesa para demonstrações práticas ou revisão de documentos.

Há um clipe embutido para prender a webcam a um monitor ou tela de laptop, e também um fio de tripé se você precisar montá-lo em outro lugar.

Quando se trata de especificações, o Insta360 Link dispara a até 4K 30fps e tem um sensor de 1/2 polegada, que é muito maior do que a maioria das webcams disponíveis atualmente.

Ele usa o foco automático de detecção de fase para manter as coisas nítidas e tem um modo HDR para cenários que requerem algum alcance dinâmico extra.

O Link tem suporte de controle por gestos que permite ativar coisas como modo de seguimento e zoom, fazendo formas com as mãos.

Se você estiver interessado em levar seus fluxos ao vivo para o próximo nível, o Insta360 Link está disponível para encomenda hoje e vem a um preço de $299,99 / £318,99 / EUR369,99

Escrito por Luke Baker.