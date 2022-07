Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você provavelmente tira 100 screenshots por dia. Talvez você goste de tirar fotos de tela de receitas de compras on-line ou de idéias de vestuário na Instagram ou mesmo de seus bate-papos. Seja qual for sua razão, é crucial saber como tirar uma captura de tela, não importa qual dispositivo você esteja usando no momento. Felizmente, se você possui um Chromebook, é mais fácil do que nunca tirar um screenshot de qualquer coisa que seu coração deseje. Veja como - mais como encontrar e editar as capturas de tela. Nós até lhe dizemos como gravar sua tela e encontrar esse vídeo no seu Chromebook, se você quiser.

Você pode nos agradecer mais tarde.

Há duas maneiras de tirar screenshots nos Chromebooks: Seja usando combinações de teclas ou usando Quick Settings.

A maneira mais rápida de tirar uma foto da tela é usando combinações de teclas.

Para tirar uma foto da tela inteira, pressione as teclas Ctrl + Mostrar janelas . A tecla Show windows está na linha superior e parece um retângulo com duas linhas do lado direito.

. Ou, se seu Chromebook o tiver, pressione a tecla de captura de tela . A chave de captura de tela parece um círculo em um quadrado.

O menu Quick Settings também permite acessar as opções de captura de tela, tais como captura de tela parcial ou captura de tela do Windows.

Vá até o relógio no canto de sua tela para abrir seu menu de Configurações Rápidas. Clique no ícone Screen Capture (Captura de tela ). Ele está no menu pop-out ao lado; parece um círculo em um quadrado. Você terá um pequeno menu com a opção de: Captura de tela (ainda captura)

(ainda captura) Tirar uma foto de tela completa

Tirar uma foto parcial da tela (um ícone de mira aparecerá para que você clique e arraste)

(um ícone de mira aparecerá para que você clique e arraste) Tirar uma foto da tela da janela(uma única janela)

Você sabia que você também pode gravar sua tela - como um vídeo dela? Você precisa mergulhar nas configurações rápidas e depois no menu de gravação da tela.

Vá até o relógio no canto de sua tela para abrir seu menu Quick Settings. Clique no ícone Captura de Tela. Está no menu pop-out ao lado; parece um círculo em um quadrado. Clique no ícone de captura de tela . Está no menu pop-out ao lado; parece um retângulo com um triângulo à direita. Você obterá um pequeno menu com a opção de: Clique no ícone Captura de Tela: Grave a tela inteira.

Grave uma tela parcial.

Grave uma janela.

Se você clicar no ícone Configurações, você pode ajustar sua entrada de áudio, decidir se seu microfone deve estar ao vivo, e escolher a pasta para salvar sua gravação.

Gravações e capturas de tela são salvas em sua pasta "Downloads" a menos que você tenha especificado de outra forma (mais sobre isso abaixo.) Mas, depois que você tirar a captura de tela ou gravação, ela aparecerá em uma janela pop-up acima do menu Configurações rápidas. Clique sobre ela para mostrá-la na pasta. Você também pode clicar nos botões Editar ou Excluir. O botão Editar lhe permitirá recortar, girar, anular, anotar e até ajustar a iluminação.

Para mudar onde suas capturas de tela ou gravações são salvas, siga estes passos.

Pressione Shift + Ctrl + Mostrar janelas. A tecla Show windows está na linha superior e parece um retângulo com duas linhas no lado direito. Na parte inferior, selecione Settings > Select folder. As gravações ou screenshots que você tirar são adicionadas à pasta que você selecionar.

O Google tem uma página de suporte com mais instruções sobre como fazer uma captura de tela ou gravação de tela no Chromebook.

Escrito por Maggie Tillman.