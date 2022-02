Como construir um PC para jogos mini-ITX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Provavelmente todos podemos concordar que os PCs para jogos de mesa representam o auge do desempenho dos jogos. No entanto, nem todo mundo quer ou tem espaço para uma máquina enorme em sua mesa.

É aí que entra o mini-ITX, permitindo um desempenho de alto nível em um formato muito mais fácil de conviver. Você obtém todos os mesmos benefícios de um equipamento de jogos em tamanho real, incluindo a capacidade de atualizar facilmente no futuro, tudo em um gabinete próximo ao tamanho de um Xbox .

Normalmente, as compilações em tamanho real são um pouco mais fáceis de montar, simplesmente porque há mais espaço para todos os seus componentes e, por esse motivo, o reino mini-ITX geralmente é reservado para construtores e entusiastas mais experientes.

Para construtores iniciantes, você pode ter mais facilidade com nossos guias de como construir um PC para jogos de gama média ou para jogos extremos . Dito isso, não podemos imaginar que a maioria das pessoas teria muitos problemas com a construção que estamos descrevendo hoje e se você estiver à altura do desafio, continue lendo.

Como em qualquer PC, é crucial ter um orçamento em mente antes de iniciar sua aventura mini-ITX. Para este guia, trabalharemos em uma versão intermediária superior capaz de jogos sérios, mas é fácil escolher o que melhor atenderá às suas necessidades. Por exemplo, talvez você precise de muito mais armazenamento, mas não esteja tão interessado em jogos graficamente intensivos. Então você pode alocar mais do seu orçamento em SSDs e comprar uma placa gráfica mais barata.

A beleza de construir seu próprio PC é que você pode trocar peças conforme e quando precisar atualizar. Com os preços e a disponibilidade das placas gráficas apresentando um desafio específico no momento, não é incomum que as pessoas construam um sistema sem uma placa gráfica com o objetivo de adicionar uma mais tarde.

Com isso dito, ainda é importante acertar os componentes principais da primeira vez. Recomendamos prestar atenção especial à placa-mãe e à CPU, pois são as mais difíceis de trocar.

Quando se trata de construir uma máquina mini-ITX, o tamanho é obviamente um fator chave. Por esse motivo, recomendamos começar com a escolha do caso e trabalhar o resto do sistema a partir daí. Será importante verificar as medidas de seus componentes, principalmente os grandes, como a placa gráfica, para garantir que eles se encaixem no chassi escolhido.

Para nosso sistema, usaremos a segunda geração do gabinete H1 do NZXT. Pode parecer um pouco caro à primeira vista, mas isso é porque ele vem com uma fonte de alimentação de 750 watts e um refrigerador líquido AIO na caixa. Quando você considera o que eles custariam separadamente, na verdade não é um valor ruim. Além disso, é uma das compilações mini-ITX mais fáceis que já tentamos, pois todos os cabos têm o comprimento correto e são parcialmente gerenciados imediatamente.

O H1 V2 mantém o formato do estilo Xbox Series X do H1 original, enquanto melhora o desempenho térmico, reforça a PSU e permite espaço extra para placas gráficas massivas. É bastante atraente também, em nossa opinião.

Existem muitas opções para gabinetes mini-ITX no mercado, mas depois de nossa experiência construindo no H1, é altamente recomendável procurar uma opção com uma fonte de alimentação incluída. Isso torna o gerenciamento de cabos muito mais fácil e reduz o tempo de construção.

Para a placa-mãe, selecionamos o X570 I AORUS PRO WIFI da Gigabyte. Não apenas oferece um ótimo custo-benefício, mas também parece a peça e é repleto de recursos para inicializar.

Ele possui recursos de ponta, como PCIe 4.0 reforçado e slots de memória, um dissipador de calor M.2 refrigerado ativamente, uma blindagem de E/S integrada e um dissipador de calor estendido robusto. Juntamente com recursos de ponta como Wi-Fi 6, Bluetooth 5, PCIe 4.0 e USB 3.1 gen 2. Tudo embalado nas menores placas de circuito.

Lembre-se ao escolher uma placa-mãe para ter cuidado com a compatibilidade da CPU e a conectividade oferecida. Não há nada pior do que concluir uma compilação e perceber que você não tem portas USB suficientes.

Usaremos o Ryzen 5 3600XT da AMD como o cérebro de nossa máquina. É um sólido desempenho intermediário com 6 núcleos e 12 threads, ele lida com edição de vídeo leve sem suar a camisa e, quando emparelhado com uma GPU decente, é mais do que suficiente para jogar os mais recentes jogos triple-A em configurações altas.

Se você estiver jogando exclusivamente, poderá cortar alguns custos aqui e ainda obter um excelente desempenho. Considerando que, se você for mais sério sobre a criação de conteúdo, poderá aumentar para um Ryzen 7 para reduzir seus tempos de renderização.

Esta RTX 3070 da ZOTAC é uma das placas mais legais do grupo, como seria de esperar, também tem um bom desempenho. O cooler com ventoinha dupla nos deixa muito espaço na câmara da GPU do H1 e a iluminação RGB deve nos dar algo agradável de se ver através da janela de vidro colorido.

Optamos pelo 3070 para obter o máximo desempenho possível, sem sobrecarregar nossa fonte de alimentação de 750W. A especificação da ZOTAC recomenda uma potência mínima da fonte de alimentação de 650, então temos muito espaço para nossos outros periféricos também.

Comprar uma GPU não é tarefa fácil nos dias de hoje, mas com alguma persistência e um pouco de caça, ainda há negócios a serem feitos. Fique de olho nas datas de reabastecimento e você poderá encontrar um equivalente sem recorrer a revendedores.

Com um acabamento industrial limpo e uma barra de iluminação RGB difusa proeminente, o Spectrix D45G é um dos kits de memória mais atraentes para enfeitar nossa mesa. Além da aparência, tem um preço competitivo e velocidade de 3600MHz. Nossa configuração de 16 GB (dois pentes de 8 GB) deve ser suficiente para multitarefas, edição de vídeo leve e, claro, jogos.

Esta é outra área que é fácil de ajustar para suas necessidades específicas, então, se você passar o dia todo no After Effects produzindo animações, sinta-se à vontade para aumentar a memória. Para a maioria dos usuários, no entanto, 16 GB parece ser o ponto ideal onde valor e desempenho se cruzam.

O NVMe está onde está hoje em dia, não apenas você obtém velocidades de leitura e gravação extremamente rápidas, mas também uma instalação limpa sem fio que é perfeita para compilações de formato pequeno. A confiabilidade da Samsung é essencialmente incomparável quando se trata de SSDs, é por isso que optamos pelo 970 EVO Plus como nossa unidade de inicialização.

Existem muitas unidades mais baratas e mais rápidas também, mas o 970 EVO Plus é aquele em que confiamos para manter nosso equipamento funcionando por muitos anos.

Assim como na memória, o armazenamento é outra área em que as configurações podem variar muito. Talvez você precise apenas de um SSD de 500 GB para seus jogos essenciais ou talvez seja um acumulador de dados que precisa de 12 TB de HDDs para sua biblioteca de filmes em constante expansão. Seja qual for o caso, consideramos que o 970 EVO Plus é uma escolha sólida para uma unidade de inicialização e é super fácil adicionar ou remover armazenamento adicional conforme necessário.

Com qualquer versão de PC, e particularmente quando se trata de versões de formato pequeno, é melhor instalar o maior número possível de componentes na placa-mãe antes de instalá-la no gabinete. Normalmente, isso significa CPU, RAM e SSD NVMe.

Todo mundo odeia manuais, mas para um PC eles são essenciais. Particularmente o manual do gabinete e da placa-mãe, então, mantenha-os à mão e vamos lá.

Instalar a CPU pode ser estressante, pois é uma coisinha cara e frágil, mas na verdade é muito fácil de fazer.

Primeiro, levante a pequena alavanca de metal empurrando-a suavemente para o lado e levantando-a. Em seguida, alinhe sua CPU para que a pequena seta dourada no canto coincida com a seta no canto inferior esquerdo do soquete da CPU.

Abaixe suavemente os pinos da CPU no soquete, certifique-se de não torcê-lo e você não precisará aplicar nenhuma força. Quando estiver devidamente encaixado, abaixe a alavanca e coloque-a de volta sob a aba de retenção.

Isso não foi tão ruim, foi?

Pocket-lint

Em placas-mãe mini-ITX, isso é muito fácil. Como você preencherá todos os slots, não precisará se preocupar com qual bastão vai para onde.

Comece soltando as travas em todos os cantos dos slots de RAM. Em seguida, alinhe o cartão de memória com o entalhe no slot, ele só pode dar uma volta.

Quando estiver confiante de que está no lugar certo, aplique pressão firme e uniforme na parte superior do stick de RAM. Você deve ouvir um clique satisfatório quando as travas se encaixam no lugar.

Por fim, verifique novamente se todas as travas estão presas antes de prosseguir.

Pocket-lint

Usaremos o slot M.2 na parte traseira da placa-mãe para nosso SSD, pois isso nos permitirá acesso mais fácil para atualizações posteriores. No entanto, se você quiser resfriamento adicional, recomendamos usar o suporte resfriado encontrado na parte frontal da placa-mãe. De qualquer forma, o processo é muito semelhante.

Depois de localizar o slot M.2, retire a chave de fenda e remova o parafuso de retenção.

Em seguida, alinhe o SSD com o soquete, isso também é entalhado e só pode ser feito de uma maneira. Normalmente, o logotipo do SSD estará voltado para fora.

Insira o SSD em um ângulo de aproximadamente 45 graus, não force nada, ele deve entrar com bastante facilidade.

Empurre o SSD para baixo para que ele fique plano contra o suporte e reinsira o parafuso de retenção para mantê-lo no lugar.

Pocket-lint

O gabinete H1 é muito único em sua construção, mas o NZXT fez um ótimo trabalho ao marcar claramente as coisas para torná-lo o mais simples possível.

Para acessar as partes internas, retire o vidro e os painéis traseiros levantando da área marcada na parte inferior. Pode demorar um pouco de força na primeira vez que é feito.

Uma vez removido, você pode deslizar o invólucro de metal para cima e para fora do chassi, oferecendo acesso de 360 graus aos componentes internos.

Dentro, você encontrará uma caixa de acessórios, remova-a antes de continuar.

Pocket-lint

Para obter acesso à bandeja da placa-mãe, precisamos mover o radiador. Isso também está claramente marcado.

Remova os dois parafusos na parte superior do painel, então o radiador pode dobrar para fora do caminho.

Pegue os dois blocos de poliestireno que prendem o cooler do processador e remova-os do gabinete.

Pocket-lint

Esta parte é um pouco mais complicada, pois é onde as restrições de tamanho de um gabinete mini-ITX começam a entrar em jogo.

Nesse caso, queremos a blindagem de E/S voltada para a parte inferior do chassi, o que é uma configuração incomum. Normalmente, o escudo IO iria para a parte traseira do gabinete.

Simplesmente alinhe a placa-mãe com os quatro espaçadores, um estará localizado em cada canto, e pressione a blindagem de E/S em seu orifício.

Em seguida, use os parafusos fornecidos na caixa de acessórios do gabinete para prender a placa-mãe ao gabinete.

Pocket-lint

Em seguida, precisamos conectar os conectores da fonte de alimentação, do ventilador e do painel frontal. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, é um trabalho complicado, mas tudo está claramente rotulado. Consulte o manual da sua placa-mãe se você ficar preso.

O gabinete H1 elimina muitos problemas dessa etapa, pois os cabos são roteados para o local correto e com aproximadamente o comprimento correto. É apenas um caso de combiná-los e conectar.

Se você tiver algum cabo sobrando, não se preocupe, nem todos os cabos serão aplicáveis a todas as construções. Para nossa construção, não tínhamos onde conectar o conector USB 3.1 do painel frontal, o que significa que a porta USB-C na parte superior do gabinete não funcionará a menos que compremos um adaptador. Apenas certifique-se de colocá-lo fora do caminho e isso não causará outros problemas.

Pocket-lint

Agora precisamos conectar nosso cabo riser PCIe para a GPU. Isso é muito parecido com instalar a RAM, primeiro temos que liberar a trava. Em seguida, alinhe a inserção PCIe e pressione-a no slot até que a trava se encaixe no lugar.

Por fim, use as tiras de velcro para retirar o excesso de cabeamento da maneira mais organizada possível. Isso é especialmente importante no H1, pois não teremos muito espaço entre a ventoinha do radiador e a placa-mãe depois de montada.

Pocket-lint

Deslize o suporte que vem instalado no bloco da CPU, nós o substituiremos por um projetado para placas-mãe AM4.

É melhor ficar atento ao manual do H1 para selecionar as peças corretas, mas precisaremos de alguns parafusos, presilhas e um suporte.

Aperte as peças conforme mostrado no manual e deslize o conjunto sobre o bloco da CPU prestando atenção na orientação.

Felizmente, o cooler do processador vem com pasta térmica pré-aplicada para que possamos seguir direto com a instalação.

Pocket-lint

Cuidadosamente, posicione o bloco da CPU sobre a CPU e prenda os clipes de retenção nos ganchos plásticos da placa-mãe.

Aperte os parafusos com os dedos primeiro, depois pegue sua chave de fenda confiável para deixá-los firmes.

Tente aplicar pressão uniforme na CPU apertando cada lado algumas voltas de cada vez.

Uma vez que o cooler está seguro, podemos fechar a câmara da placa-mãe dobrando o radiador de volta para a posição.

Tome muito cuidado para garantir que as mangueiras do cooler do processador não fiquem presas em nada e que todos os cabos estejam fora do ventilador.

Quando estiver no lugar, reinsira os dois parafusos que removemos anteriormente.

Pocket-lint

Agora precisamos nos mover para a parte traseira do gabinete para instalar a GPU.

Primeiro, remova os dois parafusos na parte inferior, você provavelmente pode fazer isso manualmente, mas use uma chave de fenda se eles estiverem um pouco duros.

Em seguida, localize os cabos de alimentação PCIe na parte superior do gabinete e puxe-os para o lado para facilitar o acesso.

Solte a trava do cabo PCIe riser, assim como fizemos no lado da placa-mãe, pronto para receber a GPU.

Pocket-lint

Alinhe cuidadosamente a placa gráfica com o slot PCIe e os slots na parte inferior do gabinete e deslize-o no lugar.

Certifique-se de que esteja totalmente encaixado e que a trava se encaixe na posição.

Em seguida, precisamos conectar os cabos de alimentação PCIe. Na verdade, achamos que essa é a parte mais complicada de toda a construção, mas aqueles com dedos mais magros terão muito mais facilidade.

Quando estiverem no lugar, use os dois parafusos para prender a parte traseira da placa gráfica ao gabinete. Achamos mais fácil virar a caixa de frente para ver o que estávamos fazendo.

E é isso, todos os nossos componentes estão prontos. Hora de ver se funciona.

Pocket-lint

Para recolocar os painéis, primeiro deslize a carcaça de metal de volta sobre a estrutura. Em seguida, coloque os painéis frontal e traseiro alinhando-os com a parte superior do gabinete e pressionando-os firmemente no lugar.

Podemos então conectar um cabo de alimentação, um monitor e periféricos - e rezar para que tenhamos feito tudo corretamente.

Se tudo correr bem, você verá uma iluminação satisfatória de todos os seus componentes revestidos RGB e é hora de aproveitar os frutos do seu trabalho.

Se você chegou até aqui, ousamos dizer que você se sente à vontade para instalar o Windows, mas para concluir, aqui está o que você precisa.

Uma chave de licença adquirida para Windows 10 ou Windows 11

Um pen drive USB com pelo menos 8 GB de espaço livre

Acesso à ferramenta de mídia de instalação do Windows

Em outro PC ou laptop, visite este site para baixar a mídia de instalação de sua escolha. Estamos mantendo o Windows 10 por enquanto, mas você pode usar o Windows 11 se quiser estar na vanguarda.

Uma vez baixado, abra a ferramenta de criação de mídia e siga as instruções na tela para gravar em sua unidade flash USB.

Depois de concluído, insira a unidade USB em seu novo equipamento mini-ITX e ligue-o. Se tudo correr bem, você inicializará diretamente no processo de instalação do Windows. Basta seguir o assistente de instalação e configurar o Windows ao seu gosto.

Finalmente, você pode instalar seus jogos e jogar com o conteúdo do seu coração.

Agradecimentos especiais a NZXT, Gigabyte, ZOTAC, Samsung e ADATA pelo suporte fornecido na criação deste artigo.

Escrito por Luke Baker.