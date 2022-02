Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia interrompeu todos os esforços para adquirir a Arm por mais de US$ 40 bilhões após um ano e meio de tentativas em meio a intenso escrutínio regulatório.

De acordo com três fontes anônimas que falaram com o Financial Times , o acordo – anunciado pela primeira vez em setembro de 2020 – fracassou e não está mais na mesa. Isso significa que a Nvidia provavelmente terá que gastar até US $ 1,25 bilhão com o SoftBank, proprietário da Arm, por não concluir a transação.

O CEO da Arm, Simon Segars, também perderá o emprego agora, segundo o relatório.

O acordo daria à gigante gráfica Nvidia o controle total do lendário designer de chips, uma empresa britânica com arquitetura e propriedade intelectual crucial para a maioria dos telefones e tablets já fabricados, bem como chips de servidor e até produtos da Apple (como os MacBooks da Apple ). Pocket-lint entrou em contato com a Nvidia para um comentário e para confirmar o status do negócio.

Duas semanas atrás, a Bloomberg também informou que o acordo pode não ser aprovado, devido aos reguladores do Reino Unido, UE e EUA, todos nervosos com a Nvidia possuir a Arm.

A Federal Trade Commission também processou para impedir a aquisição.

A Arm, com sede em Cambridge, Reino Unido, cresceu desde os dias de seu processador Advanced RISC Machine dentro das máquinas BBC e Acorn dos anos 80 para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Depois de se tornar uma empresa pública, agora é em grande parte de propriedade do SoftBank do Japão.

Ironicamente, o SoftBank já teve uma participação na Nvidia, mas a vendeu em 2019.

Escrito por Maggie Tillman.