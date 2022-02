O Craob X é um ultrabook de 7 mm de espessura sem portas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqui no Pocket-lint, adoramos um laptop fino e leve . O novo conceito da Craob, no entanto, pode estar levando as coisas um pouco longe.

Chama-se Craob X e promete ser o portátil mais fino do mundo com apenas 7 mm de espessura.

O problema é que, para tornar o dispositivo tão fino, ele precisa ser completamente desprovido de portas.

Alcança uma estética inegavelmente elegante e minimalista e pesando apenas 1,9 libras, não será um fardo na sua mochila .

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro online ou sites desbloqueados geograficamente, oferecemos a você a cobertura do NordVPN,

Para carregar o dispositivo, o Craob X conta com um carregador magnético sem fio que se conecta à parte traseira da tela.

Inteligentemente, Craob incluiu uma variedade de portas no disco de carregamento, incluindo USB-A, USB-C, Thunderbolt, fone de ouvido e um slot para cartão SD.

Como essas portas se comunicarão com o laptop não está claro, mas é um conceito muito legal.

A tela parece impressionante com um design quase sem moldura e o que parece ser uma webcam estilo furador.

Quando se trata de especificações, o Craob X apresenta um processador Intel Core i7 1280P, um excesso de 32 GB de RAM LPDDR5, um veloz SSD PCIe 4.0 de 2 TB e conectividade Wi-Fi 6 .

Nesta fase, o Craob X é apenas um conceito, e não ficaríamos surpresos em ver algumas grandes revisões antes de chegar ao mercado.

Craob, no entanto, disse que "será lançado e estará disponível em breve para compra" - vamos acreditar quando o virmos.

Escrito por Luke Baker.