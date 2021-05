Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Corsair revelou o Virtuoso RGB Wireless XT, uma versão atualizada de seu excelente fone de ouvido sem fio com uma série de novos ajustes. Essas melhorias devem tornar um de nossos fones de ouvido para jogos favoritos ainda mais atraente.

O Virtuoso original já era bastante atraente graças a um design premium elegante, conectividade sem fio hiper-rápida e a opção de áudio 24bit / 96kHz de alta fidelidade quando conectado também.

Drivers personalizados de neodímio de 50 mm, taxa de amostragem de 20 Hz-40 KHz, resposta de frequência de 24 bits / 96 KHz

Microfone removível de grau de transmissão

Slipstream wireless, Bluetooth com o codec Qualcomm aptX HD e opções de conexão USB-A / 3,5 mm

Áudio Dolby Atmos no PC

Acabamento de alumínio elegante com iluminação RGB

O Virtuoso RGB Wireless XT aprimorado agora inclui Bluetooth com o codec Qualcomm aptX HD . O que significa que você tem a opção de conexões sem fio duplas simultâneas e também pode levar o fone de ouvido com você.

A Corsair diz que o Virtuoso RGB Wireless XT oferece um som incrivelmente rico, graças aos seus drivers de áudio de neodímio de 50 mm sintonizados, uma faixa de alta frequência e áudio espacial tridimensional Dolby Atmos também.

Para maior conforto, este fone de ouvido atualizado agora tem acolchoamento extra nas almofadas de ouvido de espuma de memória já premium e faixa de cabeça, que é outra mudança bem-vinda.

Fora isso, a Corsair está prometendo muitos dos mesmos recursos incríveis de antes. Isso inclui 15 horas de duração da bateria, um microfone de qualidade de broadcast, perfis de áudio pré-sintonizados e um acabamento elegante.

Este fone de ouvido funciona com PC, Mac, PS5 / PS4 (com ou sem fio), Xbox Series X e Series S (somente conexão com fio), Switch, celular e muito mais. Embora a Corsair diga que não é certificado para console, não terá som surround no PS5, mas ainda assim deve fornecer um som excelente em uma variedade de dispositivos.

O Virtuoso RGB Wireless XT está disponível para compra diretamente na Corsair por $ 269,99, £ 249,99 ou € 279,99.

Escrito por Adrian Willings.