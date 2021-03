A Corsair agora tem um teclado de 60 por cento de aparência incrível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Corsair revelou seu primeiro teclado para jogos mecânico de 60% - o K65 RGB Mini.

Este minúsculo teclado para jogos promete reunir uma massa de recursos em uma estrutura compacta. Isso inclui interruptores mecânicos Cherry MX, iluminação RGB por tecla, uma taxa de pesquisa insana de 8.000 Hz e muito mais.

Este estilo de teclado em miniatura está se tornando mais popular entre os jogadores recentemente. Especialmente aqueles que apreciam o mouse e o espaço extra na mesa que vêm naturalmente de possuir e usar um teclado tão pequeno.

squirrel_widget_4313049

Corsair é a marca mais recente a entrar no movimento dos teclados de 60 por cento. Juntando-se a nomes como HyperX, Ducky e outros que já possuem placas disponíveis. A Razer revelou seus primeiros 60 por cento em julho de 2020 e agora é a vez da Corsair.

No papel, o K65 RGB Mini também parece ótimo. Ele promete amontoar todas as funcionalidades de um teclado maior em um quadro mais compacto, com "dezenas de atalhos de função integrados" acessíveis, incluindo iluminação, perfis, gravação de macro em tempo real e muito mais. Eles estão todos enterrados nas teclas principais e exigem o pressionamento da tecla de função para acessar, mas devem manter o conteúdo dos jogadores.

A Corsair também afirma que o K65 RGB Mini é um dos teclados mais rápidos do mercado, graças à Tecnologia de Hyper-Processing AXON. Essa tecnologia significa que o K65 RGB Mini é capaz de oferecer uma taxa de hiper-polling de 8.000 Hz, o que significa que pode enviar sinais oito vezes mais rápido do que a maioria dos teclados de jogos padrão. Isso ajuda a reduzir a latência e maximiza sua experiência de jogo. Mas também significa que você pode fazer coisas inteligentes como camadas de efeitos de iluminação RGB, com até 20 efeitos em camadas para o efeito máximo.

O Corsair K65 RGB Mini foi lançado com três opções diferentes de chave seletora - Cherry MX Red, Cherry MX Silent e Cherry MX Speed. Portanto, deve haver algo para manter todos felizes.

Outro destaque é a opção de comprar kits keycap Pro da Corsair PBT double-shot Pro para complementar o K65 RGB Mini.

Esses kits estarão disponíveis em uma variedade de cores - Onyx Black, Arctic White, Elgato Blue, ORIGIN Red, Rogue Pink e Mint Green e fazem a prancha realmente se destacar ainda mais. Textura de duplo disparo, amortecedores opcionais de anel de vedação e um design incrível e versátil devem realmente tornar o K65 RGB Mini ainda mais atraente para os olhos.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 16 Março 2021

Escrito por Adrian Willings.