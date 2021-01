Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a CES totalmente digital em andamento, 2021 viu o show produzir mais lançamentos de laptops para jogos do que qualquer um que possamos lembrar antes. Destes, a MSI certamente não está brincando, anunciando o GE76 Raider topo de linha com especificações incríveis.

O GE76 está disponível em formatos de 15 e 17 polegadas, oferecendo uma tela super rápida com taxa de atualização de 300 Hz - do tipo que você raramente encontrará em laptops de jogos concorrentes. Sem surpresa, a empresa anunciou "a onda de choque definitiva" em seu vídeo de apresentação.

Além do GE76 Raider padrão - que possui uma barra de luz RGB na frente - há também uma versão de edição especial, chamada Dragon Edition, que tem um emblema de dragão gravado. Que tal isso para se destacar?

O teclado integrado também possui iluminação RGB completa, incluindo efeitos de iluminação especial integrados onde a cor das luzes do teclado pode refletir a ação em seu jogo - digamos, estado de saúde, aumento de nível ou estar sob ataque produzirá feedback de cores diferentes em tempo real - e você pode até sincronizar com o Nanoleaf para expandir a experiência além da tela do laptop.

Sob o capô, o GE76 apresenta até GPU Nvidia GeForce RTX 3080, junto com CPU Intel Core i9, oferecendo uma combinação superpotente. A MSI diz que é a primeira empresa a produzir um laptop para jogos com tecnologia de barra redimensionável - o que significa que a CPU tem acesso total à memória da GPU.

Toda essa energia precisa ser mantida fria para continuar funcionando, então o GE76 apresenta o sistema CoolerBoost 5 atualizado da MSI, que possui seis tubos de calor e ventiladores duplos para transportar o ar quente para os exaustores do laptop.

Enquanto muitos laptops de jogos duram apenas alguns minutos depois de desconectados da energia, o GE76 possui uma bateria de 99,9Whr - que é a maior que você pode colocar em um produto portátil, 100Whr e você teria problemas para passar pela segurança do aeroporto - para longevidade final.

O MSI GE76 Raider começa a partir de $ 2.199, com o modelo top-end 10UH-231 - com RTX 3080 e 16 GB GDDR6 RAM - a partir de $ 2.899.

Escrito por Mike Lowe.