Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No evento CES deste ano apenas virtual, a Nvidia anunciou sua série móvel RTX 3000 , e agora, a Gigabyte introduziu atualizações para suas linhas Aorus e Aero, que apresentarão novos GPUs.

A linha completa da Gigabyte , que inclui sete modelos de laptop, está disponível para pré-encomenda a partir de 12 de janeiro de 20201 (envio a partir de 26 de janeiro):

A Gigabyte disse que seus laptops, incluindo seus laptops para jogos tradicionais Aorus, oferecerão "experiências de jogo com traçado de raio impressionante no Cyberpunk 2077 e outros títulos AAA". As linhas Aorus e Aero diferem porque os produtos Aorus tendem a oferecer uma aparência de jogador com telas com maior taxa de atualização, enquanto o Aero apresenta painéis com cores precisas e um design mais estético. Por dentro, seus chips são os mesmos.

O carro-chefe da Aorus é o Aorus 17G de 17,3 polegadas para “jogadores hardcore”, disse a Gigabyte. Possui um teclado mecânico com interruptores Omron e uma tela de 300Hz. O próximo é o Aorus 15G e Aorus 15P de 15,6 polegadas, ambos com telas FHD de 240Hz. Todos podem ser configurados com um processador Intel Core i7 série H, enquanto os dois modelos G podem vir com GPU GeForce RTX 3080. O 15P pode ir para RTX 3070.

Quanto ao Aero, existem dois novos modelos Aero 17: um tem um painel 4K HDR, enquanto o outro é um painel FHD. Existem também dois novos modelos Aero 15: um com tela 4K HDR AMOLED e outro com painel FHD. Eles suportam HDMI 2.1, MiniDP, Thunderbolt 3 e um leitor de cartão SD UHS-II. Tanto o Aero 17 HDR quanto o Aero 15 OLED vão até o GeForce RTX 3080 e um Intel Core i9.

O Aero 17 vai até GeForce RTX 3060 e um Core i7, enquanto o Aero 15 atinge o máximo no Core i7, mas pode oferecer um RTX 3070.

Escrito por Maggie Tillman.