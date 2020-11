Vários teclados da Corsair têm descontos para a Black Friday, incluindo o incrível K95

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os teclados da Corsair são conhecidos por serem periféricos de jogos de alta qualidade. Nós gostamos de muitos deles ao longo dos anos, mas os dispositivos mais premium geralmente vêm com um preço alto.

Felizmente, alguns deles agora estão com bons descontos para a Black Friday. Incluindo o incrível K95.

Se você quer apenas o melhor, então o Corsair K95 Platinum XT é um ótimo teclado

Este é um teclado para jogos de última geração com todos os recursos que um jogador pode desejar. Uma estrutura de alumínio escovado para aeronaves, conectividade USB-passthrough, teclas de mídia e macro convenientes, troca fácil de perfil e iluminação RGB decente também.

Os destaques incluem teclas de jogo texturizadas que podem ser trocadas. Isso inclui as teclas Q, W, E, R, A, S, D e F que substituem as teclas padrão para garantir que você tenha seus dedos no lugar certo ao jogar.

O Corsair K95 Platinum XT usa iluminação RGB completa com iluminação por tecla e maravilhosas qualidades RGB. Ele também tem uma faixa de iluminação na parte superior do teclado dividida em seções que podem ser iluminadas individualmente com cores específicas.

Como o carro-chefe anterior, não é barato, mas tem $ 40 arrecadados para a Black Friday .

Ostentando alguns dos mesmos recursos incríveis, o K70 oferece sérias proezas em jogos graças aos Switches Cherry MX, uma estrutura de alumínio escovado anodizado para aeronaves, 8 MB de armazenamento a bordo e muito mais. Outros destaques incluem botões de controle de mídia dedicados - perfeitos para ouvir músicas enquanto você joga.

A melhor parte? O grande desconto para a Black Friday. No Reino Unido, você pode obter £ 64 de desconto sobre o preço normal, tornando-o £ 95,20 . Nos EUA, está disponível com desconto de $ 40, por $ 119,99 .

O K95 original pode não ser o melhor e mais recente na linha Flagship da Corsair (essa coroa vai para o K100), mas ainda é um teclado fantástico. Iluminação RGB incrível, teclas macro dedicadas, teclas de mídia, uma qualidade de construção sólida e um descanso de pulso confortável tornam-no um teclado muito atraente. Ainda mais com este grande desconto para a Black Friday , que reduz o preço de venda usual de $ 70, baixando-o para $ 129,99 .

Corsair K60 RGB Pro

Se você prefere seus teclados baixos e aerodinâmicos, então o K60 RGB Pro pode muito bem ser para você. Um teclado de baixo perfil com seletores de velocidade Cherry MX Low Profile, este teclado é uma força a ser reconhecida. Também tem um bom desconto para a Black Friday, o que o torna ainda mais atraente. Veja esta oferta com oferta de $ 30 na Amazon US .

Escrito por Adrian Willings.