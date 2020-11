Obtenha até £ 155 de desconto nessas incríveis unidades Sabrent NVMe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As unidades NVMe são unidades de armazenamento incrivelmente rápidas e permitem que você atualize seu PC e obtenha melhores velocidades de transferência, inicialização mais rápida e cargas mais rápidas também.

Já escrevemos antes sobre como melhorar o desempenho do seu jogo com SSDs NVMe extremamente rápidos, mas eles também são ótimos para atualizar o armazenamento do seu laptop.

Existem alguns negócios incríveis em unidades de armazenamento Sabrent NVMe para a Black Friday . Com grande economia, essas unidades super rápidas são quase boas demais para resistir.

Essas ofertas incluem descontos nas melhores e mais recentes unidades PCIe gen 4, que oferecem velocidades incríveis de até 5000 MB / s.

• Sabrent 2TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD interno de desempenho máximo Solid State Drive - economize £ 155, custava £ 449,99, agora £ 294,99: Este disco tem o maior desconto que vimos. Com velocidades incríveis de última geração, mas com preços mais acessíveis. Veja o negócio na Amazon

• Sabrent 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD interno de desempenho máximo Solid State Drive com dissipador de calor - economize £ 107, custou £ 249,99, agora £ 142,42: Um drive de tamanho menor com um grande desconto para Black Friday. Uma maneira perfeita de aumentar o desempenho do seu sistema e com um dissipador de calor para mantê-lo fresco. Veja o negócio na Amazon

• Sabrent 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD interno de desempenho máximo Solid State Drive - economize £ 72, custou £ 199,99, agora £ 127,99: Sem o dissipador de calor, este disco Sabrent é ainda mais barato, mas não menos impressionante. Veja o negócio na Amazon

