Os Chromebooks com tecnologia AMD Zen 3 podem chegar em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um boato recente sugere que os Chromebooks baseados no AMD Zen3 podem chegar em breve. As evidências sugerem que vários novos modelos estão chegando, os quais usam os processadores da série Ryzen 5000U.

O desenvolvimento foi localizado originalmente no Chromium Gerrit, o que indica que várias novas placas-mãe para Chromebooks estão em desenvolvimento e cada uma usa os processadores AMD Ryzen Cezanne.

A Android Police também encontrou evidências que sugerem que esses laptops baseados em AMD também podem ser usados como tablets de tela sensível ao toque, então podemos ver esses modelos Zen-3 como laptops / tablets 2 em 1 executando o Chrome OS com visualização de tablet para tela de toque usar.

Nos últimos anos, ficou claro que a Intel tem enfrentado uma competição mais acirrada no mundo do poder de processamento. No mundo dos PCs, essa competição veio da AMD, que tem lançado consistentemente poderosos processadores da marca Ryzen .

No entanto, até 2020, tinha alguns mercados relativamente "seguros": Macs e Chromebooks. Agora, esses dois não parecem mais as redes de segurança para os negócios da Intel que costumavam ser.

A Apple anunciou e lançou recentemente novos modelos de MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini com o chip personalizado Apple M1, e com as evidências sugerindo que os Chromebooks também podem vir em um sabor Ryzen ainda mais poderoso, a Intel está enfrentando uma competição ainda mais acirrada do que a que teve de suportar em sua história recente.

Se esses poderosos Chromebooks chegarão ou não ao mercado, ainda não se sabe, mas o fato de que eles estão em obras e com os M1 Macs recentes no mercado, é seguro dizer que a bola está bem e verdadeiramente nas mãos da Intel.

A pressão está aumentando para inovar como fez no passado e permanecer competitiva em um mundo que parece estar se afastando lentamente dele.

Escrito por Cam Bunton.