Economize nos headsets, teclados e mouses da SteelSeries esta semana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A SteelSeries produz alguns periféricos de jogos realmente incríveis e valem cada centavo. Agora eles são ainda mais atraentes com os descontos da Black Friday. Existem várias ofertas em vários periféricos, incluindo mouses, fones de ouvido e teclados.

Se você está procurando um novo headset para o PlayStation 5 ou para o Xbox Series X | S , a boa notícia é que muitos dos headsets SteelSeries funcionarão nesses novos consoles. A empresa tem guias oficiais sobre quais fones de ouvido são compatíveis com o PS5 e os novos consoles do Xbox , bem como como conectá-los, então certifique-se de verificar antes de fechar um negócio.

• SteelSeries Arctis 1 Wireless - economize £ 26, custava £ 99,99, agora £ 73,99 - O Arctis 1 sem fio fantasticamente rico em recursos funciona com consoles atuais e PC e também funcionará no PlayStation 5 também. Também é incrivelmente acessível graças a esta oferta da Black Friday. Veja a oferta na Amazon

• SteelSeries Arctis 5 - economize 30%, agora apenas $ 69,99 ou £ 74,99 - O Arctis 5 é outro fone de ouvido que funcionará no PC e PS4 e é compatível com o PlayStation 5 também (com áudio 3D). É outro ótimo fone de ouvido com um desconto incrível. Veja a oferta na Amazon US / Veja a oferta na Amazon UK

• SteelSeries Arctis Pro Wireless - economize £ 28,99, custou £ 299,99, agora £ 271 - A nata da safra de headsets SteelSeries. É raro ver um grande desconto neste, mas certamente vale a pena considerar de qualquer maneira. Veja esta oferta na Amazon

• SteelSeries Apex Pro - economize £ 21,12, custava £ 199,99, agora £ 178,87 - Um dos teclados para jogos com mais recursos que você provavelmente verá. Atuação ajustável, uma tela OLED personalizável, iluminação RGB incrível e muito mais. Veja o negócio na Amazon

• SteelSeries Rival 600 - economize £ 19,10, custava £ 69,99, agora £ 49,99 - 2.000 CPI TrueMove3 + Sensor Óptico Duplo, sistema de ajuste de peso e muito mais. Tudo por uma pechincha na Black Friday. Veja esta oferta na Amazon

Também vale a pena dar uma olhada no site da SteelSeries, pois você pode economizar até 50% em vários dispositivos. Você só precisa de uma conta, faça login para ver as pechinchas .

Escrito por Adrian Willings.