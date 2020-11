Raspberry Pi 400 é inspirado em computadores clássicos de uma caixa como o Sinclair ZX Spectrum

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O popular micro-PC Raspberry Pi está se reinventando com uma versão dentro de um teclado. Como tal, o Raspberry Pi 400 é um tipo de tudo-em-um inspirado em computadores clássicos de uma caixa sem tela, como o Sinclair ZX Spectrum, o BBC Micro da Acorn (mais Archimedes) e o Commodore Amiga. Tudo que você precisa adicionar é a tela e um mouse.

Algumas máquinas de uma caixa da década de 1980 têm alguma herança com o Pi em termos da sede da Raspberry Pi Foundation em Cambridge, Reino Unido. Além disso, a Acorn, sediada em Cambridge, desenvolveu pela primeira vez a tecnologia ARM, que foi desmembrada antes de se transformar nos processadores que usamos todos os dias em nossos telefones. É também o design do processador principal que está por trás do próprio Raspberry Pi.

O Raspberry Pi 400 é baseado no Raspberry Pi 4 de 4 GB anunciado em junho de 2019 e está disponível por $ 70 sozinho ou $ 100 como um kit com mouse, fonte de alimentação USB-C, cartão SD com Raspberry Pi OS pré-instalado e um cabo micro HDMI para HDMI. A Fundação afirma que o Pi 400 oferecerá suporte a layouts de teclado em inglês (Reino Unido e EUA), francês, italiano, alemão e espanhol inicialmente, e outros por vir.,

O Raspberry Pi 4 e 400 são máquinas muito poderosas - que podem suportar monitores 4K duplos a 30fps ou um único monitor a 60fps. Também há suporte para Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth 5.0.

Escrito por Dan Grabham.