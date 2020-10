Como assistir ao lançamento do "Big Navi" da Radeon RX 6000 da AMD em 28 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A AMD deve revelar as placas gráficas Radeon RX 6000 em 28 de outubro com as informações mais recentes sobre a arquitetura RDNA 2 e muito mais. A empresa vem divulgando a série RX 6000 há algum tempo. Já sabemos que a nova arquitetura estará presente no Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 , mas agora vamos descobrir mais sobre isso e como funcionará no PC.

As placas de vídeo Radeon RX 6000 são as ofertas mais recentes da AMD e serão o concorrente direto da linha RTX 3000 da Nvidia . Já sabemos que a Radeon RX 6000 usará a microarquitetura Navi 2x da AMD e que podemos esperar o rastreamento de raios em tempo real pela primeira vez da AMD.

Embora obviamente haja grandes aumentos de desempenho de gerações, teremos que esperar pelo lançamento para saber quão bons são os aumentos de desempenho e como os preços se comparam com a Nvidia. Como sabemos que RDNA 2 está sendo usado na nova geração de consoles de jogos, também sabemos que haverá um melhor desempenho em jogos em 4K ao lado de Variable Rate Shading, Mesh Shaders e muito mais.

Para saber mais, você precisará sintonizar o próprio evento.

A AMD tem uma página dedicada ao evento que você confere aqui . A empresa também costuma transmitir esses eventos em seu canal do YouTube , então você poderá assisti-los lá se preferir.

O evento de lançamento da Radeon RX 6000 está programado para ocorrer em 28 de outubro nos seguintes horários:

12h00 ET

16:00 hora do Reino Unido

09:00 PT

